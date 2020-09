- Myślę, że będzie jeszcze więcej [zadymy-red.] przed siedzibą PiS po tym, co stało się w Sejmie w nocy – dodaje. Zdaniem byłej posłanki Samoobrony, prezes PiS zdradził rolników. - Wie pani, jak ja się dziś poczułam? Jakby nóż, który jest w moich plecach, jakby mi ktoś dobijał, przekładał, żeby większą dziurę zrobić, bardziej ostrą… - opisuje Beger. Była polityk zapowiada również, że kupuje dziś nowe widły. - Będą stały przed moimi drzwiami! Jeżeli ktoś z Animalsów przyjdzie do mnie jeszcze raz, to tymi widłami zostanie pogoniony! – grozi gość Radia ZET.

"Ok. 350 gospodarstw może zbankrutować"

Renata Beger mówi, że jest bardzo wkurzona, ponieważ „piątka dla zwierząt” to „lekkomyślenie nt. polskiego rolnictwa”. - To częściowa a może i całkowita likwidacja naszego rolnictwa, bo tu nie chodzi tylko o zwierzęta futerkowe. Chodzi o ubój rytualny, producenci mają niższe ceny i one wciąż spadają. Ok. 350 gospodarstw rolnych może zbankrutować – ocenia była polityk Samoobrony.

Renata Beger: Cierpienie zwierząt nie robi na mnie wrażenia

Beger podkreśla, że cierpienie zwierząt nie robi na niej wrażenia. - Nie jestem obłudna. Zwierzę musi być piękne, dorodne i ma żyć tak długo, dopóki nie będzie nadawało się do uboju. I tak jest w hodowli. Nie bądźmy zakłamani – mówi gość Radia ZET. Zdaniem Renaty Beger mylą się wszyscy, którzy mówią, że człowiek nie musi jeść mięsa. - Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia [w reportażu Onetu - red.] były nagrane w Rościnie, w Zachodniopomorskiem, gdzie ja osobiście byłam. Ferma była prowadzona przez Duńczyka, Duńczyk ulotnił się, ludzie nie dostawali pensji a norki nie miały co jeść – zdradza Renata Beger.

