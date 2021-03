Rzecznik rządu zaznacza, że jeśli chodzi o ten weekend – obostrzenia się nie zmienią, ale po weekendzie prawdopodobne jest wprowadzanie kolejnych. - Teraz ponad 15,5 tys. łóżek jest zajętych, ponad 1500 osób pod respiratorami i te liczby rosną. Faktycznie rozważamy pewne obostrzenia, o charakterze regionalnym. Raczej nie będziemy dokonywać obostrzeń o charakterze ogólnopolskim – zapowiada minister. Dopytywany o lockdown tam, gdzie jest największa liczba zakażeń, Gość Radia ZET odpowiada, że jest to wariant brany pod uwagę. - Decyzja o tym czy miałoby to mieć charakter powiatowy czy wojewódzki – jeszcze przed nami – komentuje Müller. Zakaz przemieszczania się? - Absolutnie, takich rozważań nie ma i nie będzie – mówi rzecznik rządu.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy rząd zaszczepi się poza kolejką, Piotr Müller odpowiada, że faktycznie Rada Medyczna złożyła taki wniosek, ale zapewnia, że rząd nie ma takich planów.

Chińskie szczepionki? "Bierzemy pod uwagę"

Polska kupi chińskie szczepionki? - Wariant, który jest brany pod uwagę tylko w sytuacji, gdy faktycznie dokumentacja medyczna, wszelkie procedury zostaną zachowane. Wykluczyć nie możemy, stąd rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Chin – komentuje rzecznik rządu. Dodaje, że deklaracja ze strony chińskiej o możliwości zakupu istnieje. Pytany przez Beatę Lubecką o spór w rządzie dot. szczepionek z Chin, Piotr Müller zapewnia, że „nie ma różnicy zdań”. - Min. Niedzielski jasno powiedział, że warunkiem jest to, żeby produkt był bezpieczny i tak samo uważa cała reszta rządu, ale równolegle do badania produktu trzeba podejmować działania – tłumaczy Gość Radia ZET. – Później pojawiłby się zarzut, że okazuje się, że chińska szczepionka jest bezpieczna a my gdzieś daleko w kolejce. Działania należy podejmować równolegle – mówi minister.

Rzecznik rządu o dopłatach do prądu: Nie procedujemy. W ciągu ostatniego roku dużo się zmieniło

- W tej chwili nie procedujemy takiego projektu – mówi Gość Radia ZET Piotr Müller, pytany w internetowej części programu o dopłaty do prądu, obiecywane przez wicepremiera Jacka Sasina. - Trwa analiza tego, czy ten program będzie realizowany – dodaje rzecznik rządu. Minister podkreśla, że w ciągu ostatnio roku dużo się zmieniło, jeśli chodzi o światową gospodarkę, ekonomię i życie społeczno-gospodarcze. - Tak, jak w każdym państwie, gospodarstwie domowym, trzeba podejmować decyzję co do wydatkowania środków publicznych – komentuje Müller. Jego zdaniem trzeba zastanowić się, czy lepiej przeznaczyć środki na ten program czy na pomoc pracownikom, firmom, inwestycje i działania w służbie zdrowia. - Będzie program związany z tzw. ubóstwem energetycznym, kierowany do osób, które ze względu na ceny prądu, potrzebują dodatkowe wsparcia finansowego – zapowiada Gość Radia ZET.

Spot Polskiej Fundacji Narodowej? "To nie była decyzja premiera"

Premier wiedział, co znajdzie się w spocie PFN-u? - Nie wiem, chyba nie miał takiej wiedzy. Światowy lider, który przyczynił się do upadku imperium zła? Nie widziałem spotu, ale jeśli to fragment filmu, to proszę pytać o ocenę reżysera – komentuje rzecznik rządu. - To nie była decyzja pana premiera. Jak rozumiem, wykorzystane fragmenty są z cyklu programów Royal Tour. Cykl programów podróżniczych, bardzo prestiżowych, w którym po danym kraju oprowadzają przywódcy – dodaje.

"Chcemy konsolidować w PiS osoby, które mają doświadczenie"

21 nowych doradców z PiS w Kancelarii Premiera? - Pan premier zdecydował, żeby wykorzystać doświadczenie osób z naszego środowiska politycznego. To rada nieodpłatna – komentuje minister. - To była lista, którą zaproponował pan premier – dodaje. Krzysztof Tchórzewski na czele rady? - Chcemy w PiS konsolidować wszystkie osoby, które mają doświadczenie i wykorzystać to doświadczenie - mówi gość Beaty Lubeckiej.

Rzecznik rządu o dymisji prezesa Orlenu: Nie ma takich planów

Pytany o dymisję prezesa Orlenu, odpowiada, że nie ma takich planów. - Nic mi nie wiadomo na temat, żeby takie decyzje były rozważane – zaznacza. - Ocena tego, w jaki sposób działa Orlen, konsoliduje polski rynek paliwowy i energetyczny jest bardzo dobra. To wyzwanie ogromne, które prezes Obajtek realizuje bardzo dobrze – uważa Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA