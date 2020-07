Czy przed II turą wyborów prezydenckich dojdzie do debaty Duda-Trzaskowski? - Mam nadzieję. To apel do sztabu Andrzeja Dudy – mówi gość Radia ZET, członek sztabu Rafała Trzaskowskiego Sławomir Nitras.

- Jeżeli jakakolwiek rozgłośnia doprowadzi pana Dudę przed oblicze wolnych mediów, które zadają pytania, to Rafał Trzaskowski na pewno się stawi. Bez względu na to, czy to będzie w Końskich czy w Lesznie czy jakiejkolwiek innej miejscowości – zapowiada polityk PO. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co musiałoby się wydarzyć, żeby do takiej debaty doszło w najbliższych dniach, Nitras odpowiada: - Cud musiałby się zdarzyć. - Pan Duda i jego sztab musieliby chcieć odpowiadać na pytania formułowane przez kogoś innego niż pan Adamczyk – dodaje poseł. Zdaniem Sławomira Nitrasa, kandydat KO nie boi się odpowiadać na pytania niezależnych dziennikarzy a urzędujący prezydent nie robi tego od 5 lat.

Nitras o debacie w TVP: To przecież była pułapka

Pytany o debatę w Końskich, gość Radia ZET ocenia, że TVP „popełniła błąd i chyba złamała prawo”. - Była zobowiązana do przygotowania uczciwej, rzetelnej debaty, którą prowadzą dziennikarze a nie stronniczy funkcjonariusz jednego ze sztabów – precyzuje Sławomir Nitras. Publiczność? Zdaniem sztabowca Trzaskowskiego, „jeden był działaczem PiS-u” a „drugi udzielał się na wiecach PiS-u”. Nitras zaznacza, że „przecież to była pułapka”. Rafał Trzaskowski nie poradziłby sobie na debacie organizowanej przez telewizję publiczną? - Na pewno nie dopuścimy do sytuacji, w której pan Kurski będzie kreować prowokację przeciwko nam – komentuje polityk. Jego zdaniem „ze strony TVP były już wszelkie możliwe prowokacje i wszystko, co złego TVP może zrobić polskiej demokracji – już uczyniono”. Dopytywany o to, dlaczego kandydat Koalicji Obywatelskiej nie pojawił się w Końskich, Nitras odpowiada, że „nie można w ten sposób legitymizować fałszu i kłamstwa”.

"Mam nadzieję, że nie szkodzę [Rafałowi Trzaskowskiemu - red.]"

- Mam nadzieję, że nie szkodzę i mam nadzieję, że ma szanse na zwycięstwo – mówi gość Radia ZET Sławomir Nitras, pytany o to, czy nie uważa, że swoim zachowaniem, jak np. przepychanka z ministrami na „Czajce”, szkodzi Rafałowi Trzaskowskiemu. - Ja nie jestem agresywny. Ja jestem po prostu skuteczny – ocenia polityk PO. - Potrafię nie tylko kontrolować swoje zachowanie, ale nie puszczają mi też nerwy. Czym innym jest szybka reakcja, kiedy ktoś próbuje zakłócić lub uniemożliwić odbycie naszej konferencji prasowej – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Nitras opisuje, że na „Czajce” zaplanowana była konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego a „wdarli się tam, po awanturze z ochroną, przedzierając się przez ochroniarzy, panowie ministrowie”. - Ponieważ ochroniarze nie dali sobie rady… moja rola była niewdzięczna – komentuje Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras: To panowie Kaleta i Ozdoba powinni przeprosić

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie uważa, że powinien przeprosić za swoje zachowanie, gość Radia ZET odpowiada: - Ale za co? Jego zdaniem „to pan Kaleta i Ozdoba powinni przeprosić za to, że nie słuchali się władz oczyszczalni i próbowali chodzić po infrastrukturze krytycznej”. - Takim instytucjom, jak oczyszczalnia ścieków czy elektrociepłownie w Warszawie, w związku z aktywnością panów ministrów, sugerowałbym, żeby wszędzie zwiększyć ochronę, bo następnym razem mogą wyjść na pomnik na Siekierkach i wtedy będzie problem, bo komuś się coś stanie – mówi Sławomir Nitras.

"Dla doraźnego interesu politycznego Duda jest w stanie powiedzieć każdą głupotę. Naraża wiele osób nawet na śmierć. Powinien przeprosić"

- Pan Duda naraża wiele osób, szczególnie starszych, na poważne problemy zdrowotne, nawet śmierć. Szczepionki przeciwko grypie leczą ludzi, zabezpieczają nas. To wstyd, że w XXI wieku wykształcony prezydent opowiada takie rzeczy – mówi gość Radia ZET Sławomir Nitras, pytany w internetowej części programu o wczorajszą wypowiedź prezydenta nt. tego, że nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Zdaniem polityka PO, Andrzej Duda „dla doraźnego interesu politycznego jest w stanie powiedzieć każdą głupotę”. - Próbował puścić oko do ruchu antyszczepionkowego a wyszedł z tego problem – komentuje sztabowiec Rafała Trzaskowskiego. Nitras podkreśla, że był zdumiony wypowiedzią prezydenta. - Jeżeli ludzie młodzi, którzy mają dzieci, słyszą od prezydenta, że szczepienia nie są obowiązkowe, to jest to wypowiedź skandaliczna, za którą powinien natychmiast przeprosić i się z tego wycofać – uważa gość Radia ZET.

Nitras: Oczekujemy uczciwej oceny rzeczywistości

Pytany o to, z kim kandydat Koalicji Obywatelskiej prowadzi rozmowy nt. poparcia, Sławomir Nitras wylicza: - I z Pawłem Kukizem i z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem i z Robertem Biedroniem i z innymi politykami tych partii. - Oczekujemy uczciwej oceny rzeczywistości, ale nie oczekujemy, że każdy z nich wstanie i powie: Tak, Rafał Trzaskowski – mówi polityk.

"Jestem jednym z najbardziej spokojnych i kulturalnych parlamentarzystów"

Dopytywany o swoje zachowanie odpowiada, że nie zrobił nic, czego mógłby się wstydzić. - Jeżeli ktoś obiektywnie spojrzy na moje zachowanie, to jestem jednym z najbardziej spokojnych i kulturalnych parlamentarzystów – ocenia poseł PO.

Sławomir Nitras: Ten projekt zostanie porzucony po wyborach

Zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? - Nie będzie żadnej zmiany w konstytucji, to PR-owska zagrywka na potrzeby kampanii. Ten projekt zostanie porzucony po wyborach – uważa gość Radia ZET.

RADIOZET/MA