Dodaje, że w ciągu tygodnia szpital tymczasowym odciążył 2 standardowe oddziały szpitalne. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jacy pacjenci mogą trafić na Stadion Narodowy, jego kierownik tłumaczy, że „to są stany średnie i lekkie, które wymagają hospitalizacji. - My nie zrobiliśmy zastępczego domu czy izolatorium. W izolatoriach na terenie Mazowsza są miejsca. I to są hotele. Pacjenci, którzy do nas trafiają nie mogą być w izolatoriach chociażby ze względu na tlen – wyjaśnia lekarz. Dodaje, że pacjenci w stanie „lekkim” to wcale nie są tacy, którzy mogą być leczeni w domu, przez lekarza rodzinnego. - Nie mówimy o lekkim stanie przeziębienia tylko o lekkim stanie wymagającym hospitalizacji – podania leków dożylnych, tlenoterapii, czuwania nad diagnostyką postępu zapalenia płuc (…), oceny przez lekarza, panią pielęgniarkę czy asysty medycznej w czynnościach dnia codziennego – mówi Gość Radia ZET. Dr Zaczyński wyjaśnia, że pacjent „w stanie średnim”, przywożony z Izby Przyjęć bądź SOR-u, którego stan ulega pogorszeniu, „przewożony jest mostem drogowym do standardowego szpitala”, jeśli są tam miejsca.

- Pojawiło się pytanie: po co nam respiratory? Jeżeli ich zabraknie i zabraknie innych instrumentów wspomagania oddechu w szpitalach standardowych, to my będziemy mogli kompensować tę sytuację wewnątrz szpitala tymczasowego - komentuje szef szpitala na Narodowym.

"Kryteria są dla lekarzy a nie dla osób, które czytają je tak, jak chcą przeczytać"

- Centrum koordynacji przez tydzień przyjęło ponad 170 zgłoszeń, z czego tylko 30 proc. osób spełnia kryteria. Reszta wymagała porad lekarza specjalisty, który siedzi w centrum – mówi dr Artur Zaczyński. Dopytywany o to, kto określał kryteria przyjmowania, ekspert odpowiada, że „tam nigdzie nie ma napisanego, że nie przyjmujemy pacjentów ze stabilnymi chorobami”. - Jeżeli będzie pani miała 250 ciśnienia, trudnego w stabilizacji, wymagającego leczenia w warunkach kardiologii, to lepszym oddziałem będzie kardiologia – zwraca się lekarz do Beaty Lubeckiej. Dr Zaczyński zaznacza, że „kryteria są dla lekarzy a nie dla osób, które czytają je tak, jak chcą przeczytać”.

