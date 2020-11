Hołownia dodaje, że nie potrzebuje swojego nazwiska „do nacierania się teraz statutem nazwy partii” z jego imieniem i nazwiskiem. - Nie jest mi to do niczego potrzebne. Chodzi tylko o to, że zrobiliśmy badania, z których wynikało nam, że o ile 98 proc. osób w Polsce kojarzy mnie z projektu kandydowania na prezydenta, o tyle tylko 50 proc. kojarzy Polskę 2050 ze mną – tłumaczy Szymon Hołownia. Podkreśla, że on będzie występował w roli członka-założyciela a organizacją tego ciała zajmie się Michał Kobosko. - Ja jestem liderem całego ruchu, w którym są i strategie i stowarzyszenie i partia polityczna. Pospinanie tego wszystkiego nie jest prostą rzeczą – mówi gość Beaty Lubeckiej. Ile potrwa zarejestrowanie partii? - Zakładamy, że może potrwać parę miesięcy, nawet do roku. Nie tylko dlatego, że sąd będzie próbował się czegoś doszukać tylko dlatego też, że jest covid – komentuje Gość Radia ZET.

Szymona Hołownia uważa, że rządzący nie radzą sobie w walce z pandemią. - Robią to na ślinę i sznurek, biegają jak kurczak bez głowy 2 tygodnie za wirusem, próbując łatać wszystko, co się da – ocenia lider Polski 2050.

Hołownia: Prawdopodobieństwo przyspieszonych wyborów jest wyższe niż kilka tygodni temu. Kaczyński pogłębił kryzys

- My nie przesądzamy, że wybory z całą pewnością będą na wiosnę czy we wrześniu, ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania. Moim zdaniem prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów jest wyższe niż jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni temu – mówi Gość Radia ZET Szymon Hołownia. Zdaniem lidera Polski 2050, od przełomu sierpnia i września trwa kryzys w Zjednoczonej Prawicy, który jeszcze pogłębił Jarosław Kaczyński „odpalając za dużo frontów na raz”. - Coraz więcej posłów PiS i ZP będzie widziało, że nie ma już tego geniusza strategii, który na 5 ruchów do przodu wszystko ogarnia i za którym można iść w ciemno. Zaczną szukać sobie dróg wyjścia, zaczną się buntować – uważa Hołownia. Gość Beaty Lubeckiej ocenia, że niezadowoleni z koalicji rządzącej mogą stworzyć koło poselskie, bez którego Zjednoczona Prawica nie będzie miała większości. - A może Jarosław Gowin zacznie testować rozwiązanie: zrobimy rząd techniczny z poparciem części opozycji? - komentuje Szymon Hołownia.

