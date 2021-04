Dodaje, że decyzje w tej sprawie będą podejmowane pod koniec tygodnia, gdy będzie znana „liczba zakażeń i będą znane prognozy”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy planowane jest powtarzanie roku, Gość Radia ZET odpowiada: - Na razie nie widzę takiego powodu.

Wiceszef MEiN zaznacza, że w większości przypadków nauka stacjonarna przynosi lepsze efekty niż zdalna, ale dodaje, że zdarzają się przykłady uczniów, którzy dzięki nauce przed komputerem lepiej sobie radzą i mają lepsze oceny.

"Nie widać powodów, żebyśmy mieli zmieniać termin"

Pytany o to, czy majowe matury zostaną przesunięte, Dariusz Piontkowski komentuje: - Na razie nie widać powodów, dla których mielibyśmy zmieniać termin. Jego zdaniem próbne matury i egzaminy ósmoklasisty pokazały, że podobnie, jak w ubiegłym roku, można przeprowadzić egzaminy w bezpieczny sposób, w reżimie sanitarnym. Matura i egzamin ósmoklasisty bez maseczek i bez kwarantanny? - Nic takiego nie powiedzieliśmy, że nakazujemy zdejmowanie maseczek – zaznacza wiceminister edukacji. - W sposobie organizowania egzaminów CKE wyraźnie wskazała, że trzeba doprowadzić do tego, by uczniowie gromadzili się w jak najmniejszych grupach. Zalecamy otwieranie dodatkowych wejść do szkoły, nawet rozpoczynanie egzaminu z poślizgiem, by jak najmniejsze grupy wchodziły do szkoły jednocześnie – tłumaczy Gość Radia ZET. Piontkowski zaznacza, że dopóki uczniowie nie zajmą swoich miejsc w ławkach, nie będą w pewnej odległości, to nie powinni zdejmować masek i tak samo jest z nauczycielami. - Jeśli będą takie wskazania ekspertów, ten element może ulec zmianie, ale inne elementy się sprawdziły – zapowiada wiceminister.

Powrót studentów na uczelnie? - Zobaczymy. Tam być może także uda się wrócić do zajęć stacjonarnych – mówi Dariusz Piontkowski. Podkreśla, że wszystko będzie zależało od rozwoju pandemii.

RADIOZET/MA