Lider partii Razem uważa, że „rzeczywistości to nie zmieni”. - Na miejscu ludzi, którym bliska jest przyszłość Kościoła Katolickiego zastanowiłbym się nad tym, jak to się stało, że przez ostatnie lata w Polsce z roku na rok przyspiesza sekularyzacja. Zastanowiłbym się, dlaczego dla większości młodych ludzi Karol Wojtyła to jest po prostu zabawny, starszy pan z memów, ze złotą twarzą, a nie najwyższy autorytet moralny – komentuje polityk Lewicy. Zdaniem Zandberga najwyższy czas, by politycy przyzwyczaili się, że nie ma już jednego autorytetu moralnego dla wszystkich ludzi, ponieważ mamy różne światopoglądy i generalnie się różnimy. - Prawica nie potrafi zrozumieć, licząc, że wywoła gorący spór, że dla znaczącej większości młodego pokolenia Karol Wojtyła jest postacią historyczną mniej więcej w takim samym stopniu, co Romuald Traugutt, Walery Sławek albo inna postać z XIX wieku – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany przez prowadzącego o to, czy należy likwidować ulice im. Jana Pawła II i usuwać jego pomniki, Adrian Zandberg odpowiada, że są to decyzje samorządów, w wielu przypadkach zasadne i dodaje: - W kontekście tego, co dziś wiemy o systemowym funkcjonowaniu pedofilii w Kościele Katolickim, jest coś nie na miejscu, by były szkoły podstawowe im. JPII. - Lekcja jest taka, żeby nie popadać w coś, co w historii Kościoła miało nazwę idolatria – bałwochwalstwo. A mam wrażenie, że wielu w Polsce pomyliło się z wiarą – mówi Gość Radia ZET.

Adrian Zandberg: Donald Tusk to mało prawdopodobny premier

- PO jest nieuczciwa, bo podkrada pomysły Lewicy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Cieszę się, kiedy ktoś korzysta z naszych pomysłów. Rzecz polega na tym, by korzystał ze zrozumieniem – komentuje lider partii Razem.

- Nigdy nie poprę Donalda Tuska na premiera? – pyta prowadzący.

- To nie jest dobre słowo w polityce „nigdy”. Myślę, że to mało prawdopodobny premier – uważa polityk Lewicy.

- Zlikwidujemy gotówkę? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapewnia Gość Radia ZET.

- Trzeba zaorać TVP info? – pyta Rymanowski.

- Od nowa trzeba zbudować media publiczne – ocenia Zandberg.

- Polacy powinni jeść mniej mięsa? – pyta dziennikarz.

- Dziś Polacy jedzą mniej, bo mamy dosyć nieudolny rząd, który nie był w stanie skontrolować wzrostu cen żywności – mówi poseł.

- Mało prawdopodobne, żeby Donald Tusk premierem został. Myślę, że sam jest świadomy pewnych ograniczeń. Ogłosił, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Pamiętam dość dobrze, jak powiedział, że jest świadom, jak wielu ludzi w Polsce mu nie ufa. Sam mówił, że dla niego ważne jest, by wygrać z PiS, a niekoniecznie dla niego jest najważniejsze, by realizować osobiste ambicje. To dobre podejście – tłumaczy Adrian Zandberg, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Zandberg: Propozycja PO jest nierozsądna

Pytany o program mieszkaniowy Platformy Obywatelskiej, Adrian Zandberg ocenia, że pompowanie pieniędzy w system bankowo-kredytowy jest „nierozsądne”. - Znów słyszę pomysł na to, by raz jeszcze zrobić to, co robiliśmy dotąd – dopłacić w praktyce bankom i prywatnym deweloperom i że to rozwiąże problem. Wiemy, że nie rozwiąże, bo już to w Polsce testowaliśmy – dodaje Gość Radia ZET. Dlatego, zdaniem lidera partii Razem propozycja PO jest nierozsądna.

- Lepszą propozycją jest propozycja Lewicy – proponujemy, by podejść do problemu mieszkaniowego w sposób, którego w Polsce nie testowaliśmy – 1 proc. PKB przeznaczyć na budownictwo samorządowe i społeczne – mówi polityk Lewicy. Dodaje, że właśnie tak to działa np. w Wiedniu czy w Skandynawii. Gość Radia ZET zaznacza, że „jeżeli część ludzi będzie wynajmowała swoje mieszkanie za regulowany czynsz od samorządu, to ta część ludzi wypadnie z kolejki tych, którzy licytują się o nieliczne mieszkania, które proponują deweloperzy”. - Jeśli będziemy mieli z roku na rok coraz więcej mieszkań zbudowanych w modelu publicznym, społecznym, to one będą wpływały na cały rynek. Jeśli zdejmiemy z rynku ciśnienie, to ceny przestaną tak szaleńczo rosnąć, jak rosną w ostatnich latach – wyjaśnia Adrian Zandberg.

Poseł Lewicy: Zachęcam prof. Balcerowicza, żeby przejechał się pociągiem do Wiednia

Dopytywany o krytykę ze strony prof. Leszka Balcerowicza i zarzuty powrotu do PRL-u, lider partii Razem odpowiada, że „w PRL-u także ludzie oddychali, pili wodę, chodzili do szkoły, więc to, że coś się działo w PRL-u to nie znaczy, że za każdym razem należy robić coś dokładnie odwrotnego”. - Zachęcałbym prof. Balcerowicza do krótkiej podróży. Wystarczy wsiąść w Warszawie do pociągu i kilka godzin później wysiąść w Wiedniu. Pan profesor zobaczy miasto, w którym znacząca część mieszkań zbudowana jest w modelu spółdzielczym, społecznym, samorządowym - puentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Lider partii Razem: Wszyscy liderzy będą musieli cofnąć się o krok po wyborach

Zdaniem polityka Lewicy, „po tych wyborach wszyscy liderzy partii politycznych będą musieli się o krok cofnąć”, żeby się porozumieć. Donald Tusk też? - Jak wszyscy, to wszyscy. Najpierw trzeba wygrać, potem zobaczyć, kto ma ile głosów, usiąść do rozmów i wyłonić rząd – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem bardzo wielu polityków będzie musiało „ograniczyć osobiste ambicje”.

Zandberg: Potrzebujemy w Polsce mediów publicznych. Jeśli przejmiemy władzę, to TVP już nigdy nie będzie podlegała jednej partii

- W Polsce musimy odbudować media publicznie. Realnie zbudować je na nowo. Chciałbym mediów publicznych, które są publiczne naprawdę – dają różnym stronom sporu równe szanse – mówi Adrian Zandberg. Zapowiada, że jeśli opozycja przejmie władzę, to „TVP już nigdy nie będzie podlegała jednej partii”. - Nie będzie to telewizja publiczna, w której w roli dziennikarzy występują oficerowie polityczni. Będzie miejsce i dla socjalisty, i dla konserwatysty. Komentarz będzie jasno oddzielony od informacji – wylicza Gość Radia ZET. Zandberg ocenia, że „my w Polsce potrzebujemy mediów publicznych”. - Media prywatne muszą być podporządkowane logice zysku. Zależą od tego, czy wypracują zyski. Jest wiele przestrzeni naszego życia, których nie wolno podporządkować logice zysku – edukacja, kultura i znaczna część życia publicznego – wyjaśnia lider partii Razem.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA