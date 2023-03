Gość Radia ZET zapewnia, że w Koalicji Obywatelskiej listy wyborcze będą na zasadzie suwaka. - Jeśli na pierwszym miejscu jest mężczyzna, to na drugim kobieta. Przeplatane płcie, co daje większe szanse kobietom do udziału w polityce – ocenia posłanka. Tylko 10 pierwszych miejsc na takiej zasadzie? - Będziemy dążyli, by to były pełne listy. Będę do tego namawiała Donalda Tuska – zapowiada Barbara Nowacka, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

„Jak one mają być potem wielkimi gwiazdami, jak przechodzą drogę przez mękę?”

Szefowa Inicjatywy Polska wylicza, że obecnie kobiety pracują w zawodach niskopłatnych - pielęgniarki, nauczycielki, salowe, położne, sprzedawczynie, są częściej ofiarami przemocy, mają utrudniany dostęp do lekarzy, szczególnie ginekologów, starsze kobiety skazane są na głodowe emerytury. Pytana o lukę płacową, posłanka ocenia, że w Polsce jest ona relatywnie nieduża, w porównaniu z innymi krajami, ale dodaje, że od 2 lat w sejmowej zamrażarce leży jej projekt, pokazujący, jak tę lukę zlikwidować. - Mechanizm, który proponuję w projekcie ustawy o równości wynagrodzeń zakłada, że pracodawca podaje widełki płacowe, w jakich obracają się kobiety i mężczyźni, porównując stanowiska – tłumaczy Gość Radia ZET. Nowacka tłumaczy, że takie rozwiązanie zostało pilotażowo wprowadzone w Wielkiej Brytanii. - Okazało się, że różnice w dyplomacji były gigantyczne. Kobiety na stanowiskach ambasadorskich zarabiały mniej – mówi polityk KO. Wylicza również, że siatkarki dostają o 50 proc. mniejszą nagrodę, niż mężczyźni, a piłkarki na poziomie lokalnym często dostają 1/10 pieniędzy na uprawianie sportu. - Nie mają pieniędzy na koszulki, buty, udział w turniejach. Często zrzucają się rodzice. Jak one mają być potem wielkimi gwiazdami, jak przechodzą drogę przez mękę? – pyta Barbara Nowacka.

Dopytywana przez prowadzącego o to, czy kobiety powinny być wspomagane, posłanka odpowiada: - W polityce, gdzie trzeba wyrównać mechanizm dostępności, uważam, że tak. - Jeśli chcemy wprowadzić prawo sprawiedliwe, które spojrzy na różne aspekty życia, to nikt tak nie zawalczy o swoje prawa, jak osoba, która widzi tę potrzebę – dodaje.

Kobieta przyszłym premierem? „O jejku, jak bym chciała. Tylko mam jedną prośbę – nie Beata Szydło

- Jestem za parytetami w Sejmie – połowa kobiet i połowa mężczyzn? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – przyznaje Barbara Nowacka.

- Nikt tak, jak Tusk nie docenia kobiet? – pyta prowadzący.

- Kobiety same się doceniają, ale cenimy również Donalda Tuska i wielu innych, którzy nas wspierają – komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- To KO jest dziś prawdziwą lewicą? – pyta gospodarz programu.

- KO jest KO. Nie umiem powiedzieć za Nowoczesną, że są lewicą, bo są liberałami, ale Inicjatywa Polska jest prawdziwą lewicą – mówi Gość Radia ZET.

- Przyszłym premierem powinna być kobieta? – pyta Rymanowski.

- O jejku, jakbym chciała. Tylko mam jedną prośbę – nie Beata Szydło – ocenia Nowacka.

- Smutno mi, że nie będę na jednej liście z Zandbergiem? – pyta dziennikarz.

- Nie – odpowiada szefowa Inicjatywy Polska.

„Powiedziałabym, że nóż się w kieszeni otwiera, ale zaraz Patryk Jaki dostanie obłędu”

Protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami? - Powinien zakończyć się tak, żeby osoby, które opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami i osoby z niepełnosprawnościami miały wreszcie godne życie. Jak słyszę o tych 2119 złotych, to nie tylko serce pęka. Powiedziałabym, że nóż się w kieszeni otwiera, ale zaraz Jaki dostanie obłędu – mówi Barbara Nowacka. - Pieniądze muszą się znaleźć natychmiast. Dziś w budżecie pieniędzy jest dużo i one muszą iść na potrzeby realne – na pomoc ludziom – dodaje.

Barbara Nowacka: Pękło nam serce. Debata o likwidacji TVP info nabiera głębszego wymiaru

- Byłam wczoraj z koleżankami i kolegami z klubu na pogrzebie Mikołaja [Filiksa – red.]. Nam wszystkim pękło serce. Potem to, co się rozpętało w mediach publicznych – fala niegodziwości i podłości, która się wylewa, a wcześniej spotkała Mikołaja, nie była bez znaczenia – mówi Gość Radia ZET Barbara Nowacka. - Jeśli ktoś mówi „znana posłanka PO z Pomorza”, to nawet imbecyl by się zorientował, że z Pomorza KO ma jedną posłankę. Tylko jedna posłanka z Pomorza miała syna. To były dane wprost identyfikujące – dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zdaniem posłanki KO „debata o likwidacji TVP info nabiera dziś znacznie większego, głębszego wymiaru”. - Ofiarą szczucia są nasi koledzy i koleżanki, ale przede wszystkim nasza koleżanka Magda Filiks, która spotyka się z olbrzymią falą hejtu i nienawiści – mówi Gość Radia ZET Barbara Nowacka.

RadioZET/MA