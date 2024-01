Czarzasty radzi prezydentowi: Dystans, spokój i refleksja. Przydałby się okrągły stół

Polityk Lewicy radzi również Andrzejowi Dudzie, by ws. praworządności tej zachował „dystans, spokój, refleksję, spojrzenie z boku”. Zdaniem Gościa Radia ZET, to prezydent Duda razem PiS doprowadzili do tego, że dwie izby tego samego sądu, w tych samych sprawach wydają sprzeczne werdykty. - To jest problem braku siły państwa i braku odpowiedzialności prezydenta i ekipy poprzedniej – uważa Włodzimierz Czarzasty.

Współprzewodniczący Lewicy dodaje również, że zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu prezydenckim to jest po prostu realizacja wyroku sądu. - Nie podoba mi się, że prezydent przechowywał przestępców w Pałacu – podkreśla Gość Radia ZET. Jego zdaniem policja ma prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego. - Jeśli do Pałacu wszedłby złodziej, to policja nie ma prawa interweniować? – pyta retorycznie polityk.

Dopytywany o Marcina Mastalerka, który mówił o tym, że policja rzuciła Kamińskim o futrynę, a kobiety zatrudnione w Kancelarii Prezydenta płakały podczas całej akcji, Włodzimierz Czarzasty odpowiada: - Panu ministrowi Mastalerkowi rekomenduję spokój i dystans. - Policja po to, by przestępcy byli w więzieniu, powinna wykonywać swoje obowiązki. Bez względu na to, czy przestępcy byliby w domu red. Rymanowskiego czy w Pałacu Prezydenckim – zaznacza wicemarszałek Sejmu.

Nowa ustawa dotycząca sądownictwa w porozumieniu z prezydentem? - Na wszystko pewnie przyjdzie czas, jak sytuacja do tego dojrzeje – odpowiada współprzewodniczący Lewicy.

Czarzasty: Okrągły stół by się przydał

- Konieczny jest okrągły stół ws. praworządności? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Przydałby się, bo rozmawiać trzeba – mówi Włodzimierz Czarzasty.

- Będę lepszym marszałkiem rotacyjnym od Hołowni? – pyta prowadzący.

- Hołownia jest świetnym marszałkiem. Świetnie to robi. Moją rolą jest, by go wspierać i przy nim stać i to robię – komentuje wicemarszałek.

- Partia Razem popełniła błąd nie wchodząc do rządu? – pyta gospodarz programu.

- To decyzja partii Razem. Są naszymi partnerami i zawsze nimi będą: w wyborach parlamentarnych, samorządowych i europejskich – odpowiada Gość Radia ZET.

Włodzimierz Czarzasty proponuje: Pójdźmy dwiema lub trzema drogami. Państwo nie powinno dopłacać do kredytów

- Czy państwo powinno dopłacać do kredytów mieszkaniowych? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Włodzimierz Czarzasty.

Co ciekawe, aż 84 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl uważa podobnie, jak współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Dopytywany o to, czy w takim razie szykuje się kłótnia o mieszkania, w koalicji rządzącej, Gość Radia ZET zapewnia, że „nie szykuje się żadna kłótnia w koalicji”. Polityk dodaje jednak, że „dopłaty do kredytów powodują wzrost ceny mieszkań, deweloperzy zwiększają ceny, a banki podnoszą opłaty”. Jego zdaniem „ci, którzy mają zdolność kredytową mogą iść ścieżką [dopłat – red.], kupując droższe mieszkania, co proponuje polityk PSL, a ci, którzy nie mają zdolności, żeby mieli zabezpieczoną ścieżkę, którą proponuje Lewica”.

Co w takim razie zrobią rządzący? - Będą w ramach koalicji rozmowy. Dopuszczam sytuację, żeby kryzys mieszkaniowy, który obejmuje 1,5 mln braku mieszkań, był realizowany w różny sposób – mówi współprzewodniczący Lewicy. Co to dokładnie oznacza? - Pójdźmy dwiema albo trzema drogami, którą proponuje Lewica – obejmuje tych, których nie stać na kredyt, to jest budowanie na tani wynajem – apeluje Gość Radia ZET. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, by rozwiązać kryzys mieszkaniowy.

Współprzewodniczący Lewicy o rencie wdowiej: Zajmiemy się. Muszą się znaleźć pieniądze

- Zajmiemy się. Projekt jest złożony przez Lewicę kawał czasu temu. Ministra rodziny i spraw socjalnych będzie go procedowała i już rozmawia z koalicjantami – odpowiada Włodzimierz Czarzasty, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, kiedy rząd zajmie się rentą wdowią, zapowiadaną przez Lewicę w kampanii. Współprzewodniczący podkreśla również, że „pieniądze w budżecie na tę sprawę muszą się znaleźć”.

Pytany o równość kobiet i mężczyzn, Gość Radia ZET odpowiada, że trzeba się kierować rozsądkiem w tej sprawie. - Dobrze byłoby, gdyby zmieniły się zasady funkcjonowania społecznego w głowach społeczeństwa. Prawda jest taka – mnie się to nie podoba – że główny ciężar wychowania dzieci spoczywa na kobietach – dodaje Czarzasty. Polityk Lewicy zaznacza, że „jak kobieta bierze opiekę nad dzieckiem albo sama idzie na zwolnienie lekarskie, to płacimy jej 80 proc. stawki”. -Kwestia wyrównywania praw kobiet i mężczyzn powinna polegać na tym, byśmy od pierwszego dnia płacili 100 proc. stawki – dodaje.

„Trzeba skończyć nieład. Strony dojrzeją”

Dopytywany o okrągły stół ws. praworządności, Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że „ten nieład kiedyś trzeba skończyć” i dodaje, że „strony dojrzeją do tego”. Polityk apeluje też kolejny raz do Andrzeja Dudy: - Panie prezydencie, niech pan spuści trochę emocje, spokojnie usiądzie, pojedzie na chwilę na narty i złapie dystans do sprawy.

- Ws. mediów publicznych – sąd podjął decyzję, nie wpisał do KRS pierwszej decyzji min. Sienkiewicza. Teraz jest nowa sytuacja – firmy postawione w stan likwidacji, za chwilę będziemy mieli następne. Poczekajmy tydzień, dwa na wpis likwidatora. Jeśli wpis zostanie zrealizowany, to po prostu będzie to się działo na tej zasadzie, a jeśli nie zostanie, to będziemy podejmowali decyzję w tej sprawie – mówi Gość Radia ZET.

Co z wyborami samorządowymi? - O formule pójścia do wyborów zadecyduje rada krajowa, w porozumieniu z partią Razem, Unią Pracy i PPS i zrobimy to na pewno do końca stycznia – komentuje polityk Lewicy. Jedna lista z KO i Trzecią Drogą? -Zawsze byliśmy za współpracą, ale nic na siłę. Muszę pochwalić się i koalicję – jak do tej pory idzie dobrze. Mamy różne zdania, ale nie wychodzimy z tym na zewnątrz, staramy się dogadać – dodaje Włodzimierz Czarzasty.

