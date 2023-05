Wiceminister obrony narodowej dodaje, że „cieszymy się dziś z państwa wolnego, niepodległego, ale tego trzeba nieustannie pilnować”, ponieważ skala rosyjskich wpływów na świecie jest olbrzymia. - Jak będzie podpis prezydenta i skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, to pan mu podziękuje? – dopytuje Bogdan Rymanowski. - Na pewno. Potrzebujemy konsensusu klasy politycznej. Tę komisję na samym początku popierał Donald Tusk, apelował, żeby powstała – odpowiada Gość Radia ZET. Zdaniem Ociepy „można powiedzieć, że jesteśmy blisko szerokiego konsensusu politycznego wokół powstania takiej komisji”.

„Tusk próbował zastraszyć posłów Zjednoczonej Prawicy. Czytałem wtedy artykuł o Indiach”

Polowanie na lidera PO? - Chcemy upolować mechanizmy, które doprowadzają nas do tego, że w niektórych kwestiach sprawy szły wolno, niektóre „wyleciały w powietrze”. Za mechanizmami stoją ludzie – mówi wiceszef MON. Na uwagę prowadzącego, dotyczącą Janusza Kowalskiego, który jasno powiedział, że efektem pracy komisji będzie postawienie Tuska przed Trybunałem Stanu, a jego celem życiowym jest wsadzenie Tuska do więzienia, polityk Zjednoczonej Prawicy komentuje: - Ja się z Januszem tu nie zgadzam. - Janusz próbuje nieustannie robić z Tuska męczennika. Niepotrzebne – uważa Gość Radia ZET. Marcin Ociepa ocenia, że były premier jest „postacią tragikomiczną”. Wiceminister dodaje, że przyjście Tuska do Sejmu było „komiczne”. - Próbował zastraszyć posłów Zjednoczonej Prawicy, kompletnie nie rozumiejąc, że na Zjednoczoną Prawicę nie działają te gangsterskie chwyty – mówi Gość Radia ZET.

- Pan krzyczał do niego „do Berlina”? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Chyba nie. Czytałem bardzo dobry artykuł w Rzeczpospolitej o Indiach, kiedy Tusk tam krzyczał – przyznaje Marcin Ociepa.

- Czytał pan artykuł w Sejmie, zamiast myśleć, co się tam dzieje? – dopytuje prowadzący.

- Indie rosną w siłę. To strategiczne wyzwanie dla Polski – komentuje poseł.

Ociepa: Mówimy o najlepszym ministrze obrony w najnowszej historii Polski

Pytany o Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o dziennikarzu Tvn24 jako przedstawicielu Kremla, Marcin Ociepa uważa, że prezes „nazwał pewne zjawisko”. - Wyraźnie podkreślił, że to nie jest żadna osobista uwaga. O stację też nie chodzi – zapewnia polityk Zjednoczonej Prawicy. Jego zdaniem wniosek o dymisję Mariusza Błaszczaka jest „absurdalny i szkodliwy”. - Absurdalny, bo mówimy o najlepszym ministrze obrony w najnowszej historii Polski. (…) Szkodliwy, bo pokazuje, że wystarczy jakikolwiek incydent, prowokacja ze strony Rosji i natychmiast opozycja pobiegnie, by uderzyć we własny rząd – tłumaczy wiceminister obrony. Jego zdaniem każdy, kto domaga się dymisji ministra Błaszczaka wpisuje się w politykę Kremla.

- Mariusz Błaszczak to najodważniejszy człowiek, jakiego znam? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jeden z najodważniejszych, z całą pewnością – ocenia Marcin Ociepa.

- Jesteśmy bezpieczni, jak nigdy dotąd? – pyta dziennikarz.

- Z całą pewnością tak – zapewnia wiceminister obrony.

- Tusk powinien siedzieć? – pyta gospodarz programu.

- Z całą pewnością tak – uważa Gość Radia ZET.

- Żal mi Gowina? – pyta Rymanowski.

- Z całą pewnością tak – komentuje Ociepa.

- AgroUnia pogrążyła Porozumienie? – pyta prowadzący.

- Z całą pewnością tak – mówi polityk.

