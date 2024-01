Gość Radia ZET - Mateusz Morawiecki

- Po przejściu Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę chciałbym przejąć PiS? – pyta prowadzący.

- Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu, w tej konkurencji – zapowiada w Radiu ZET były premier. Chciałbym? – Tak – komentuje wiceprezes PiS.

- Za rok wystartuję na prezydenta Polski? – pyta gospodarz programu.

- Tę decyzję podejmie komitet polityczny PiS za 10 miesięcy mniej więcej – odpowiada Gość Radia ZET.

- Premie dla piłkarzy to był mój błąd? – pyta Rymanowski.

- Nie – uważa Morawiecki.

Mateusz Morawiecki zapowiada: Będę chciał wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nie będziemy się bili ze Strażą Marszałkowską

- Jeśli tylko opuszczą więzienie, to panowie posłowie mają prawo zasiadać w izbie niższej parlamentu i głosować. Będę chciał ich wprowadzić oczywiście – zapowiada Gość Radia ZET, były premier Mateusz Morawiecki. Jak to będzie wyglądało? - Co będzie jeśli Straż Marszałkowska nam zagrozi – nie będziemy się bili ze Strażą Marszałkowską. Pokażemy dokumenty, z których wynika, że my jesteśmy na prawie i będziemy oczekiwali takiej realizacji prawa, by panowie, którzy zostali niesłusznie pozbawieni mandatu, by mogli wykonywać swój mandat – mówi wiceprezes PiS w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Mateusz Morawiecki dodaje, że to jest tak, jak w przypadku demonstracji i ZOMO naprzeciwko. - Czy mieliśmy szansę w walce? Fizycznych nie, ale moralne ogromne i na koniec zwyciężyliśmy – komentuje były szef rządu.

Mateusz Morawiecki dodaje również, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż przebywają w więzieniu. - Są więźniami politycznymi i jako tacy powinni być dziś podmiotem debaty politycznej – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem to „coś niebywałego, że osoby, które walczyły z korupcją stały się przedmiotem ataku politycznego, zemsty politycznej i wylądowały ostatecznie w więzieniu”. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o słowa Swiatłany Cichanouskiej, która mówiła o nadużywaniu sformułowania „więźniowie polityczni”, polityk PiS odpowiada, że „pani Cichanouska na pewno wie, jaka jest sytuacja na Białorusi” i dodaje: - Nie odważyłbym się jej pouczać w związku z tym. - Pamiętam czas lat 80-tych, takiego terminu używam i będę używał. To więźniowie polityczni – podkreśla Gość Radia ZET.

W ocenie wiceprezesa PiS, „marszałek Hołownia, który miał być alternatywą polityczną, stał się trampoliną polityczną dla Donalda Tuska”. Były szef rządu dodaje, że „to konstytucja polska i prawo decydują o tym, kto jest posłem lub nie”. - Nie wiem, czy pan słyszał wypowiedzi ekspertów PO czy polityków – stosują tam teraz takie wygibasy, gimnastykę semantyczno-terminologiczną, żeby z jednej strony przyznać, że prawo jest łamane, konstytucja łamana, ale jest to potrzebne, by przywrócić praworządność – mówi były premier w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- Naprawdę porównuję Warszawę do Mińska, ponieważ wejście z butami do mediów publicznych, ponieważ zarządzenie ministra sprawiedliwości – mówię w skrócie myślowym – że jedni sędziowie mogą pozbawiać prawa do orzekania innych, więźniowie polityczni – elementy systemu białoruskiego – dodaje polityk.

Morawiecki: Rodzaj odwetu politycznego

Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia dopiero za kilka dni? Zdaniem byłego premiera to jest „rodzaj odwetu politycznego, bo tego typu igrzyska mają zastąpić Tuskowi i jego ekipie fakt, że nad tzw. konkretami, obietnicami nie toczą się pracę”. - To odwet polityczny – podkreśla Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem minister sprawiedliwości nie ma co tu za bardzo sprawdzać, jeśli chodzi o ułaskawienie. - Teraz procedura mogłaby przejść bardzo szybko. Powinni dziś wyjść na wolność – uważa Gość Radia ZET.

Dopytywany o ponowne ułaskawienie ministrów, Mateusz Morawiecki ocenia, że to nie jest przyznanie się do błędu prezydenta tylko „salomonowe wyjście”. – Pan prezydent podjął właściwą decyzję. To rodzaj ułaskawienia, który włącza inne podmioty, to ułaskawienie ma trochę inny charakter, niż to pierwsze – komentuje Gość Radia ZET.

Były premier uważa również, że obecni rządzący łamią konstytucję, łamią prawo, łamią podstawowe zasady demokratyczne. - Mógłbym tutaj przyjść w koszulce „konstytucja” i bardzo dobrze bym się czuł – dodaje Mateusz Morawiecki.

„Ruda wrona orła nie pokona”? Morawiecki: Uprawniona metafora

Pytany o liczbę uczestników na wczorajszej demonstracji PiS, Mateusz Morawiecki odpowiada, że „spokojnie 200-250 tys.”. - Ja sądzę, że jak policzyć wszystkich, którzy dochodzili i tych, którzy byli w zatrzymanych autobusach, nie zdążyli dojechać, to było ich znacznie więcej – dodaje wiceprezes PiS i były premier. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy podziękuje tym, którzy krzyczeli „ruda wrona orła nie pokona”, polityk odpowiada, że „tak”. - Dla pana Tusk to ruda wrona? – pyta Rymanowski. - Dla mnie ta metafora jest jak najbardziej uprawniona. W ciągu jednego miesiąca pozbawił nas wielu wolności - komentuje Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: Informuję media zagraniczne na ich prośbę

- Jest potężna różnią między tym, co ja robię w kontaktach z licznymi mediami zagranicznym a tym, co robili donosiciele z PO, którzy wnioskowali do KE i PE aby na Polskę nakładać sankcje – mówi były premier Mateusz Morawiecki, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o swój ostatni apel do Zachodu. - Ja po prostu informuję media zagraniczne na ich prośbę. Jak dzwonią do mnie i proszą o mój komentarz, to nie będę mówił, że w Polsce dzieje się wszystko zgodnie z zasadami demokracji, bo się nie dzieje – tłumaczy były szef rządu, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Interwencja Zachodu? - Ja nie potrzebuję żadnych interwencji, bo to, co dzieje się w Polsce ma być rozstrzygane w Polsce. Polacy decydują o tym – odpowiada wiceprezes PiS i dodaje: - Wierzę, że wczorajszy wielki, wspaniały protest jest pierwszym aktem przebudzenia Polaków. Polityk przyznaje również, że nie spodziewał się kilkudziesięciu tysięcy uczestników wczorajszego marszu. - My nie donosimy, nie skarżymy się. Jesteśmy bardzo często zapytywani przez media zagraniczne o stanowisko. Trudno, żebym chwalił Tuska za łamanie prawa – zaznacza były szef rządu. - Czy nie jest tak, że przejęliście hasła „ulica i zagranica”? – dopytuje prowadzący. - Nie jest tak. Miała być praworządność, a jest bezprawie. Miała być polityka uśmiechów, a jest polityka takiej nienawiści ze strony rządzącej, że takiej nienawiści nie widziałem – komentuje polityk.

Były premier przeciw usunięciu Bosaka z prezydium, za odebraniem immunitetu Braunowi

- Ja uważam, że wszystkie kluby powinny być reprezentowane w prezydium Sejmu. Ne jest rolą większość parlamentarnej dobierać sobie, kto może być wicemarszałkiem, a kto nie – odpowiada Mateusz Morawiecki, pytany o to, czy Krzysztof Bosak powinien być usunięty z prezydium Sejmu. Polityk PiS zapowiada, że w tej sprawie zagłosuje przeciw. PiS wystawi nową kandydaturę? - Zaproponowaliśmy i przedstawiliśmy marszałek Witek i czekamy na zgodę w tej sprawie. Jak się nie zgodzą? To będzie i już jest bezczelne łamanie obyczaju parlamentarnego – komentuje Gość Radia ZET. Polityk zapowiada również, że zagłosuje za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Morawiecki zapowiada start Zespołu Pracy Państwowej

Kiedy ruszy Zespół Pracy Państwowej, na którego czele stanie Mateusz Morawiecki? – W styczniu – zapowiada były premier. Dodaje, że zespół „będzie koncentrował się na pracy w kilkunastu obszarach”. - Do każdego z obszarów będę zapraszał wielu ludzi – polityków, ekspertów, samorządowców przedsiębiorców. Gabinet cieni? Nie. Projekty ustaw? Tak – zapowiada Gość Radia ZET.

PiS gotowe na okrągły stół

Okrągły stół ws. praworządności? - Jeśli prezydent chciałby tu się włączyć w prace nad naprawą tego, co zepsuł rząd Tuska, to jak najbardziej tak – zapewnia wiceprezes PiS. Mateusz Morawiecki podkreśla: - Wraz z udziałem prezydenta jesteśmy gotowi do rozmów. - Niszczenie państwa polskiego jest czymś, co bardzo mnie boli i państwo polskie osłabia – komentuje Morawiecki.

Były premier przeprasza w Radiu ZET: Za wszystkie złe rzeczy, które robiliśmy, za grzechy tych, którzy byli w naszej koalicji

- Arogancja, buta, tłuste koty w spółkach Skarbu Państwa to pańska odpowiedzialność – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jeśli ktoś to w ten sposób odczytuje, to trzeba przyznać, że i tu na pewno był nadmiar, popełniane błędy, padały słowa, które nie powinny padać. Należy za to przeprosić – odpowiada Mateusz Morawiecki, w internetowej części „Gościa Radia ZET”. Były szef rządu dodaje również: - Przepraszam za wszystkie złe rzeczy, które robiliśmy, przepraszam za grzechy tych, którzy byli w naszej koalicji i którzy za mocno realizowali niektóre reformy. Dopytywany o to, które jego decyzje były złe i które by zmienił, były premier wylicza: - Zdecydowanie np. zmieniłbym decyzje, które podejmowaliśmy w ferworze walki z koronawirusem, dot. zakazu wchodzenia do lasów czy parków. - Dziś wiemy, że to był błąd, również od strony epidemiologicznej – dodaje. Co jeszcze? - Wyjście [zakaz – red.] na groby swoich bliskich 1 listopada – tę decyzję też bym cofnął. Albo kwestie związane z uproszczeniem systemu podatkowego, położyłbym na uproszczenie zdecydowanie większy nacisk – przyznaje Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o majątku żony: Zapytałem ją, jej decyzja

- Moja małżonka jest niezależnym zupełnie podmiotem gospodarczym i osobą. Ja nie mogę niczego narzucać. Mogę tylko powiedzieć, że po ostatnich informacjach czekam z utęsknieniem, jak najszybciej proszę, by pojawiła się ta ustawa, która określ co jak powinno zostać przedstawiane opinii publicznej, bo moja małżonka nie ma nic do ukrycia – odpowiada były premier, pytany przez słuchacza o ujawnienie majątku żony. - To jej decyzja. Ja jedynie zapytałem ją, czy w przypadku jak będzie regulacja, to oświadczenie majątkowe zostanie wydane i powiedziała, że absolutne tak i może to zrobić w każdej chwili – mówi Gość Radia ZET.

