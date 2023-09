Oglądaj

„Rząd odpowiada za nadmiarowe zgony”

- Oczywiście, że rząd odpowiada za nadmiarowe zgony [w czasie pandemii covid 19 – red.]. Ale nie tylko rząd. Rząd był tylko jednym z trybików całej maszyny robienia w Polsce cyrku – mówi w Radiu ZET współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk dodaje, że z raportu NIK wynika, że „wydaliśmy 7 mld złotych na puste łózka covidowe, na których nikt nie leżał, wydaliśmy 600 mln na puste szpitale tymczasowe, lekką ręką rozdawano dodatki covidowe”. - Na to szły miliardy. Z raportu wynika, że państwo polskie w ogóle nie było przygotowane do drugiej fali wirusa – ocenia Gość Radia ZET. Mentzen podkreśla, że nie wiemy przecież jeszcze, ile państwo wydało na szczepionki, których nikt nie przyjął.

Zdaniem polityka, 2 lata pandemii to było kompletne „wariactwo i cyrk” i „kompletna paranoja”. - Politycy, dziennikarze, celebryci, media, które dostawały pieniądze za propagandę covidową. Wszyscy nas za to atakowali, byliśmy nazywani mordercami, dziennikarze bojkotowali nasze konferencje. A to my mieliśmy rację – mówi jeden z liderów Konfederacji. Mentzen dodaje, że „jak przyjdzie za rok, dwa, trzy znów jakaś histeria, to my, jako jedyni będziemy mieli odwagę się postawić temu i mówić prawdę”. - Nie damy się jakiejś kolejnej histerii, bo nie mamy zwyczaju dawać się histerii – komentuje.

„Politycy od prawa do lewa to zwykle kłamią, więc nie należy ich słuchać”

- NIK jest zupełnie niezależna od Konfederacji i zależy nam na tym, by od innych partii też była niezależna. Nie mam przekonania, że inne partie by tego chciały – mówi Gość Radia ZET Sławomir Mentzen, pytany o raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący pandemii covid 19 i wydatkowania pieniędzy. - Jacek Sasin mówi, że NIK stała się elementem sztabu wyborczego Konfederacji – dodaje Bogdan Rymanowski. - Jestem w sztabie Konfederacji i nie widziałem tam nikogo z NIK – komentuje jego gość. - Politycy mówią, że skoro zobaczyliśmy prezesa z przedstawicielem partii, to de facto oznacza to, że NIK jest upolityczniona – mówi prowadzący. - Politycy od prawa do lewa to zwykle kłamią, więc nie należy ich słuchać w takich sprawach. Ja nie kłamię. W przeciwieństwie do tych ludzi – nie jestem politykiem. Święty też nie jestem, jestem grzesznikiem, jak każdy, ale nie jestem politykiem, więc mogę mówić prawdę – odpowiada współprzewodniczący Konfederacji.

RadioZET/MA