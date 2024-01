Gość Radia ZET. Paulina Hennig-Kloska u Bogdana Rymanowskiego

Oglądaj

- Bilety lotnicze powinny być jeszcze droższe? – pyta prowadzący.

- Powinniśmy z przelotów lotniczych z powodów środowiskowych korzystać jak najrzadziej. Tak. Choć osoba uboższa też powinna móc korzystać z tej formy transportu – uważa szefowa resortu klimatu i środowiska.

- Premier Tusk nie konsultował z nami przejęcia mediów publicznych? – gospodarz programu.

- Ja osobiście nie uczestniczyłam. Nie wiem, czy ktoś z Polski 2050 [uczestniczył – red.] – komentuje Gość Radia ZET.

Dopytywana w internetowej części programu o latanie samolotem, minister Hennig-Kloska ocenia, że „powinniśmy korzystać z niej tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. - Nie chciałabym, żebyśmy z pieniędzy publicznych dopłacali do utrzymania spółek lotniczych w sposób ekstraordynaryjny. Niech się samobilansują – dodaje minister klimatu i środowiska. Paulina Hennig-Kloska zaznacza, że ta forma transportu niesie za sobą największy ślad węglowy. - Jeśli mówimy o ograniczeniu śladu węglowego, to powinniśmy z dobrej woli ograniczać przeloty – apeluje Gość Radia ZET i dodaje: - Z Poznania do Warszawy możemy przejechać pociągiem, zachęcam do kolei.

Minister o mieszkaniu dla brata Daniela Obajtka: Mogło dojść do nacisku i wymiany kadrowej

Pytana o to, dlaczego zablokowała sprzedaż mieszkania Lasów Państwowych bratu prezesa Obajtka, Paulina Hennig-Kloska tłumaczy: - Bo wpłynęły do ministerstwa informacje, że ta sprzedać może odbywać się pod naciskiem, mogło dojść do wymiany kadrowej, by decyzja zapadła. Minister dodaje, że wszczęła kontrolę w Regionalnej Dyrekcji w tej sprawie. - Chodziło o sprzedaż z bardzo dużo bonifikatą – 95 proc. – i być może ta decyzja zapadła pod naciskiem. Dostałam takie zawiadomienie – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Minister klimatu i środowiska podkreśla również, że chodzi o większą liczbę nieruchomości, niż jedno mieszkanie. Będzie zawiadomienie do prokuratury? - To pokaże kontrola – mówi Gość Radia ZET.

Szefowa resortu klimatu i środowiska o wycince drzew: Planujemy drugi etap szybkiej ścieżki. Polityka lasów nastawiona na zyski gospodarcze musi się zmienić

Pytana o wstrzymanie wycinki drzew w 10 lokalizacjach, Paulina Hennig-Kloska tłumaczy: - Wycinane są bardzo cenne starodrzewia, lasy uzdrowiskowe i nie mogliśmy na to pozwalać. Dodaje, że decyzja ta jest na pół roku, ale już zapowiada kolejne kroki: - Planujemy drugi etap szybkiej ścieżki i pan minister już nad tym pracuje. Minister dodaje, że „szersze rozwiązanie będzie skonsultowane z samorządami, leśnikami, naukowcami, środowiskami lokalnymi”. - Polityka lasów nastawiona na zyski gospodarcze musi się zmienić. Musimy uznać, że lasy mają funkcję społeczną, środowiskową i zdrowotną – mówi Gość Radia ZET.

Paulina Hennig-Kloska o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku: Mogli robić jeszcze gorsze rzeczy w czasie kolejnych rządów. W ten sposób można zniszczyć każdego przeciwnika

- Czy prezydent powinien ponownie ułaskawić panów Kamińskiego i Wąsika? – pyta Bogdan Rymanowski.

- To już decyzja prezydenta. Moim zdaniem politycy też muszą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Nie powinien ułaskawić – odpowiada Gość Radia ZET Paulina Hennig-Kloska.

Tylko 11 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że Andrzej Duda ponownie powinien skorzystać z aktu łaski.

- Politycy nie mogą unikać odpowiedzialności karnej za swoje przekroczenia. Sąd stwierdził, że panowie Wąsik i Kamiński przekroczyli uprawnienia. W sposób, w jaki oni działali zniszczyć można każdego przeciwnika, sterując opinią publiczną – dodaje minister. Jej zdaniem „nieukaranie ich wtedy doprowadziło być może do tego, że w czasie kolejnych rządów robili jeszcze gorsze rzeczy – np. Pegasus”. - Jeśli dopuścili się przestępstwa, to powinni trafić do więzienia. Kropka – zaznacza w Radiu ZET Paulina Hennig-Kloska. Polityk zaznacza, że kluczowy w tej sprawie jest wyrok sądu i dodaje: - Odpisem wyroku dysponuje wiele instytucji, m.in. pan marszałek Hołownia miał taki wyrok w ręce. Gość Radia ZET ocenia, że PiS budowało przez 8 lat alternatywny system prawny, który miał zapewnić im bezkarność.

Szymon Hołownia jest instrumentem w rękach Donalda Tuska? - Nie jest instrumentem. Jest niezależnym, bardzo silny, mądrym, działającym w majestacie prawa marszałkiem, którego obowiązkiem jest stać na straży prawa i nie doprowadzać do większego pogłębienia chaosu prawnego w Polsce – komentuje polityk Polski 2050.

więcej wkrótce...

Radio ZET/MA