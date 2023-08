Zdaniem Gościa Radia ZET, lider Platformy „nadwymiarowo dzieli Polaków, robi to celowo i cynicznie, odwołując się do skrajnych emocji” i właśnie po to wrócić do Polski. - Wprowadził do Polski nienawiść, która ma dzielić Polaków i to jest niepokojące. Ta nienawiść nie tylko uniemożliwia normalne procesy demokratyczne, niszczy demokrację, ale przede wszystkim niszczy więzi międzyludzkie, w związku z tym niszczy Polskę i bardzo osłabia Polskę na arenie międzynarodowej – ocenia Piotr Gliński w rozmowie z Iwoną Kutyną. Polityk PiS zaznacza również, że „nie ma powodów społecznych ani socjologicznych, żeby Polacy byli tak mocno dzieleni”. Dodaje również, że „mocnym podziałem jest podział wynikający jeszcze z PRL-u. Ci, którzy w PRL-u służyli obcym, jednocześnie wynieśli profity i polska transformacja była w tym sensie bardzo niesprawiedliwa”.

Dopytywany o to, czy Donald Tusk stanie przed Trybunałem stanu za działania w interesie Rosji i Niemiec – o co oskarża go partia rządząca – Piotr Gliński odpowiada, że nie wie i dodaje: - Zobaczymy jakie będą wyniki prac komisji, którą powołujemy. Minister zaznacza, że „to nie jest takie proste, by przenieść na poziom procesowy i prawny analizy nawet naukowe”.

- Donald Tusk jest liderem grupy, która od samego początku odmówiła uznania wyniku demokratycznych wyborów w 2015 roku, przyjęła taktykę totalnej opozycji, która niszczy demokrację, ulica i zagranica – uważa Gość Radia ZET.

Piotr Gliński: Bez patriotyzmu nie obronilibyśmy się przed złem we współczesnym świecie. Nie doceniamy wartości, które jednoczą

Czym jest patriotyzm? - To miłość do ojczyzny, przywiązanie. Tak to się historycznie ukształtowało, że w najlepszy i najbardziej racjonalny sposób możemy organizować życie społeczne w dużej skali, we wspólnotach narodowych, wbrew różnym opiniom, prądom nowoczesnym – mówi Gość Radia ZET Piotr Gliński, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że „bez patriotyzmu nie obronilibyśmy się w świecie współczesnym przed złem”. - Powstańcy byli gotowi umierać za Polskę, wiedzieli co to jest służba, Bóg, honor, ojczyzna. My często nie doceniamy tych haseł, które jednoczą naród – ocenia gość Iwony Kutyny. Zdaniem ministra kultury, nie doceniamy tych wartości, ponieważ „żyjemy w świecie, który wiele spraw zmienia i pozwala nam nie dostrzegać tego, co najważniejsze”.

Minister Gliński dodaje również, że przedwojenne pokolenie było bardzo specyficzne i zaznacza, że potrafiło „zlepić” polski naród, mimo tego, że Polska była straszliwie podzielona. - Moja mama poprzez gimnazjum i formację wychowawczą, międzywojenną stała się członkiem zupełnie elitarnej, legendarnej grupy młodych ludzi, którzy tworzyli najbardziej znane bataliony walczące w Powstaniu Warszawskim – wspomina Gość Radia ZET. Jego zdaniem, bez tragicznych powstań nie byłoby Polski.

