Piotr Müller zapowiada nowy rząd: Możliwa wymiana nawet połowy ministrów

Polityk dodaje, że jeszcze nie dostał od Mateusza Morawieckiego żadnej propozycji, ale jeśli obecny premier zaproponuje mu np. funkcję rzecznika rządu, to na pewno nie odmówi. Skąd premier weźmie poparcie dla nowego rządu? - Wierzę, że nastąpi pewna refleksja na opozycji. Nawet, jeśli nie teraz, to za kilka miesięcy, gdy duża część koalicji, która się tworzy zauważy, że nie realizują programu, który obiecywali Polakom – komentuje Gość Radia ZET.

Z kim rozmawia Mateusz Morawiecki? - To będziemy komunikować w najbliższym czasie. Chcemy przedstawić kwestie programowe i wokół nich zapraszać poszczególnych przedstawicieli partii do rozmów – odpowiada Piotr Müller. Minister zaznacza, że podawanie publiczne nazwisk spowodowałoby teraz mechanizm stygmatyzacji. Gość Radia ZET zapowiada jednak, że „pierwsza część kwestii programowych nowego rządu będzie pod koniec tego tygodnia”. Przegrana misja? - Spróbować należy. Tak, jak w różnego rodzaju konkurencjach – jeśli nie podejmie się wyzwania, to na pewno się nie wygra – mówi polityk PiS, zapowiadając jednocześnie, że „jeśli misja tworzenia rządu się nie uda, to władza zostanie normalnie przekazana tym, których wybierze Sejm”. - Być może Donald Tusk się niecierpliwi, szybko chce zostać premierem. Poleciłbym wykorzystać ten czas na to, by składać projekty ustaw do Sejmu – proponuje rzecznik ustępującego rządu.

Müller: Nie będzie nowych kandydatów. Zostaniemy bez marszałków

Pytany o odrzucone kandydatury Elżbiety Witek i Marka Pęka na wicemarszałków Sejmu i Senatu, polityk PiS zapowiada: - Nie będziemy wystawiać nowych kandydatów. Zaznacza, że to wciąż Witek i Pęk są kandydatami Prawa i Sprawiedliwości i że liczy na refleksję polityków obecnej większości. - Jak nie, to zostaniemy bez marszałków. Taka jest decyzja na ten moment – mówi Gość Radia ZET. Piotr Müller nie widzi powodu, by ktoś np. z PO miał meblować prezydium Sejmu i wskazywać kandydata ze strony PiS.

Jarosław Kaczyński powinien spać na przemówieniu Mateusza Morawieckiego?

- Czy za premiera Morawieckiego Polakom żyło się lepiej, niż za premiera Tuska? – pyta dziennikarz.

- Tak, zdecydowanie tak – ocenia polityk PiS.

Odmiennego zdania są głosujący w sondzie na radiozet.pl. Tylko 27 proc. uważa tak samo, jak rzecznik rządu, a aż 73 proc. ocenia, że za Mateusza Morawieckiego żyło się gorzej.

- Opozycja to „fujary”? – pyta Bogdan Rymanowski, cytując słowa Zbigniewa Ziobry.

- Nie użyłbym takiego określenia – przyznaje Piotr Müller.

- Mateusz Morawiecki zawalczy o fotel prezesa PiS? – pyta prowadzący.

- Nie ma takiej decyzji – komentuje rzecznik ustępującego rządu.

- Prezes PiS powinien spać na przemówieniu premiera? – pyta gospodarz programu.

- (Śmiech) Nie sprowokuje mnie pan. Są ważniejsze rzeczy, niż takie pułapki, w które próbuje mnie pan wciągnąć – odpowiada Gość Radia ZET.

Debiut marszałka Hołowni? - Trudno mi ocenić. W tej chwili szczegółowo zapoznaje się z regulaminem. Dynamika Sali sejmowej jest duża, mogą zdarzać się pomyłki – komentuje Gość Radia ZET. - Obserwowałem pierwsze podejście ministrów do pana marszałka i miałem wrażenie, że pan marszałek w tym momencie dowiedział się o istnieniu artykułu o możliwości zabrania głosu przez ministrów – dodaje. Pytany o hasła „puknij się w głowę”, które padały wczoraj pod adresem marszałka Sejmu, rzecznik ustępującego rządu odpowiada, że nie słyszał, ale dodaje: - Jeśli były, to były niepotrzebne. Czarnek do Hołowni „Panie rotacyjny marszałku?” - To było trochę bardziej ironiczne. Granica, w której zawsze trzeba się zastanowić. Fakt jest taki, że to pewne novum w parlamencie – komentuje polityk PiS.

Kandydaci do KRS i przegrana PiS? - Nie oczekiwałem tego ze strony koalicji [że będzie popierała kandydatów PiS – red.]. My konstruktywnie wskazujemy swoich kandydatów i toczymy debatę w tym zakresie – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Müller dodaje, że „pan Kropiwnicki [który został wybrany na członka KRS – red.] jest współautorem poprawki dot. TK, w której zostało stwierdzone, że jest niezgodna z konstytucją”.

Piotr Müller przyznaje: Grozi nam rozpad, jeśli prezes Kaczyński odejdzie

Przyszły prezes Prawa i Sprawiedliwości? - Mamy prezesa, jest nim Jarosław Kaczyński i niech będzie nim jak najdłużej, bo dzięki niemu obóz Zjednoczonej Prawicy trzyma się w całości – mówi rzecznik ustępującego rządu, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Piotr Müller dodaje: - Jeśli prezes odszedłby z funkcji prezesa PiS, to grozi nam rozpad. Zdaniem polityka PiS, Kaczyński powinien być jak najdłużej prezesem, ponieważ „ma możliwość łączenia różnych frakcji”. Szef partii w kiepskiej formie? - Chyba w dobrej. Z tego, co widzę jest ok. Zdenerwowany? Jest wiele trudnych pytań i one są dosyć ofensywne i to powoduje, że odpowiedzi czasem muszą być mocne – tłumaczy Müller i dodaje: - Trudniejsze momenty w historii PiS czy Porozumienia Centrum przechodziliśmy. Polityk przypomina, że w 2007, 2008 czy 2011 roku wszyscy mówili, że PiS już nie ma. - Najważniejsze wyzwanie dla nas przyszłość – budowanie zdolności koalicyjnych. To jest najważniejsze dla nas – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Müller o NIK: Banaś z Tuskiem są w komitywie

Rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego uważa, że jeśli dojdzie do zmiany władzy, to będzie problem z Najwyższą Izbą Kontroli. – Marian Banaś z Donaldem Tuskiem raczej jest w dobrej komitywie, niż w złej. Obawiam się, że NIK nie będzie pełniła funkcji, jaką ma ustawowo do zrealizowania – mówi Gość Radia ZET.

Minister o nowym stanowisku Piotra Patkowskiego: Być może niektórzy obawiają się audytu

Pytany o to, dlaczego Piotr Patkowski przestał być wiceministrem finansów, a został prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Piotr Müller odpowiada: - Bo spełnia kryteria, żeby to stanowisko objąć. Jego zdaniem zmiana ta może budzić emocje, ponieważ „może niektórzy obawiają się audytu, który byłby nie w rękach przyszłej partii, która chce objąć rządy”.

Polityk PiS chwali partię Razem: Podchodzą programowo, walczą o swoje

Expose premiera zbudowane z postulatów Trzeciej Drogi? - Część punktów pokrywa się z postulatami Trzeciej Drogi czy nawet Lewicy, chociażby w programach mieszkaniowych – komentuje Gość Radia ZET. Müller chwali również partię Razem: - Programów mieszkaniowych nie ma w umowie koalicyjnej w takim zakresie, jakby życzyła sobie Razem i trzeba im oddać, że podchodzą programowo, pryncypialnie. - To się chwali. Walczą o swoje kwestie programowe – dodaje.

„Kosiniak mógł zagrać o premiera”

Rzecznik ustępującego rządu mówi również o tym, że dziwi się prezesowi PSL, bo „tak łatwo dał się w negocjacjach postawić do roli jednego z mniejszych koalicjantów”. - Jego pozycja negocjacyjna była zdecydowanie większa. Został rozegrany? W jakiejś części tak – uważa polityk PiS. Müller podkreśla, że Kosiniak-Kamysz „mógł zagrać o premiera, a nawet, jeśli nie chciał, to mógł więcej kwestii programowych wrzucić do umowy koalicyjnej”.

Szef KNF? - Premier ma możliwość powołania nowego szefa KNF. Powoła go? Z tego, co z nim rozmawiałem – jeszcze nie podjął decyzji. Ale ma do tego uprawnienia – komentuje rzecznik rządu.

Dodatkowy miesiąc dla rządu Mateusza Morawieckiego potrzebny, by zachować kontrolę nad służbami? - Ustawa została dawno temu przyjęta – przenosząca kompetencję między Prokuratorem G, a Prokuratorem Krajowym. Nic do tego nie ma formułowanie rządu – zapewnia polityk PiS.

