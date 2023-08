Piotr Zgorzelski przyznaje: Byłem zwolennikiem porozumienia z Agrounią. To se ne vrati

Polityk ludowców zaznacza, że pakt ten udowadnia, że „można w sposób cywilizowany, bardzo partnerski zbudować projekt, który jest szansą na to, że Senat będzie nadal rządzony przez stronę demokratyczną”.

Pytany o zaskoczenie, jakim okazał się Michał Kołodziejczak na listach Koalicji Obywatelskiej, poseł PSL zaznacza, że to nie jest dołączenie Agrounii do KO. - Kołodziejczak jest kandydatem PO do Sejmu, a Agrounia nie – podkreśla Zgorzelski i dodaje: - Życzymy mu wszystkiego najlepszego. - Widzimy jaki ruch jest w sieci tych, którzy należą do Agrounii, nie chcę się rozwijać – komentuje.

„Było, minęło i jedziemy do przodu”

Dopytywany o relacje ludowców z ugrupowaniem Michała Kołodziejczaka, Piotr Zgorzelski przyznaje: - Ja byłem zwolennikiem tego porozumienia [Trzeciej Drogi z Agrounią – red.]. Zdaniem Gościa Radia ZET „dobrze, że chociażby w cząstkowej warstwie zdarzyło się to w KO”. - To sen e vrati. Było, minęło i jedziemy do przodu – mówi wicemarszałek Sejmu.

PiS i PO zabierają ludowcom polską wieś? - My cały czas mamy kontakt z organizacjami rolniczymi. Np. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rolniczych. Jeden z przedstawicieli będzie w ramach paktu senackiego będzie startował z naszego ramienia – zapowiada Piotr Zgorzelski z PSL. Zgorzelski dodaje jednak, że ogromnym zadaniem dla ludowców jest teraz skomunikowanie się z mieszkańcami polskiej wsi i z seniorami.

Zgorzelski: Nie wykluczam takiego układu politycznego

Pytany o to, czy wyobraża sobie współrządzenie z Michałem Kołodziejczakiem, szczególnie po słowach Szymona Hołowni, że nie zamierza być w żadnym sojuszu, w którym będzie Michał Kołodziejczak, Gość Radia ZET komentuje, że "polityka widziała wiele rzeczy”. - Nigdy nie mówi się nigdy. Ja nie wykluczam takiego układu politycznego, gdzie poseł PO Michał Kołodziejczak będzie istotnym komponentem porozumienia po wyborach – zaznacza Piotr Zgorzelski.

Zdaniem polityka PSL, „Trzecia Droga będzie trzecią siłą i ta trzecia siła będzie gwarantowała, że w Polsce rządy będą demokratyczne, a nie antydemokratyczne, nie będzie przesuwania busoli demokratycznej do kąta, na rzecz modelu demokracji nieliberalnej”. - Mamy badania, które pokazują „sufity”. Jest jeszcze dużo do zrobienia dla polityków Trzeciej Drogi – uważa wicemarszałek Sejmu.

Piotr Zgorzelski zapowiada: Prezes Świrski przed Trybunał Stanu. Dopilnujemy tego. Razem z PiS odpowiedzą za łamanie prawa

- PSL i Trzecia Droga stoją zawsze za wolnością mediów, po stronie wolnych mediów. To kolejny element tworzenia przewag wyborczych partii rządzącej, w celu stworzenia efektu mrożącego wobec dziennikarzy, którzy starają się dojść do prawdy – tak Gość Radia ZET Piotr Zgorzelski komentuje jednoosobowe nałożenie kary na Radio ZET, przez prezesa KRRiT. - Jest po to, by każdemu dziennikarzowi i rozgłośni zapaliła się lampka, że uważajcie, bo jeśli przekroczycie jakąś granicę i nadepniecie na odcisk partii rządzącej, to dostaniecie pół miliona kary – uważa wicemarszałek Sejmu. W jego ocenie jest to „skandaliczne”. - Ten pan [prezes Świrski – red.], który nakłada jednoosobowo kary, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i przypilnujemy, żeby tak się stało – zapowiada polityk w rozmowie z Iwoną Kutyną i podkreśla, że Maciej Świrski razem z PiS odpowiedzą za łamanie prawa.

Jacy ludzie powinni zasiadać w KRRiT? - Na pewno nie powinni to być funkcjonariusze partyjni. Ten pan [prezes Świrski – red.] wykonuje i wpisuje się w linię polityczną partii rządzącej. Chcemy, żeby te media nawet, jeśli chcą i mają obowiązek dokopać partiom opozycyjnym demokratycznym, to dobrze, bo one nie są od tego, by być po jakiejkolwiek stronie, tylko być po stronie obywateli – odpowiada Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski: Trzeba przywrócić godność nauczycielom. Ich zarobki powinny być zabezpieczone przez budżet państwa

- Musi zakończyć się selekcja negatywna do zawodu. Nauczyciele mało zarabiają, ten zawód został bardzo mocno upolityczniony. Luka pokoleniowa pokazuje, że za chwilę nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci, moich wnuków – mówi Piotr Zgorzelski, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Co w tej sprawie zrobi Trzecia Droga? - Musimy przywrócić rangę zawodowi nauczyciela. Jako PSL proponujemy, by pobory i wynagrodzenia nauczyciela nie były wypadkową sytuacji finansowej gminy, tylko, żeby były zabezpieczone przez budżet państwa – zapowiada wicemarszałek Sejmu. - Trzeba przywrócić im godność – dodaje. Polityk podkreśla, że nowoczesna edukacja jest priorytetem Trzeciej Drogi. Zdaniem Gościa Radia ZET, najgorszą rzeczą, jaka może zdarzyć się polskiej edukacji, jest centralizacja. - Tylko zdecentralizowana szkoła może odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, może być przyjazna dla środowisk, które uzupełniają jakość działania szkoły – mówi Piotr Zgorzelski.

„Nie każdemu może wystarczyć odwagi, by powiedzieć, że nie bierze udziału w referendum, bo będzie stygmatyzowany, nawet napiętnowany”

Dopytywany o referendum w dniu wyborów, wicemarszałek Sejmu ocenia, że podobne metody stosował na Węgrzech Orban. - To element zamącenia w wodzie – uważa polityk. Jego zdaniem, „kiedy przychodzi obywatel w środowisku wiejskim, gdzie się wszyscy znają, to nie każdemu może wystarczyć odwagi, by powiedzieć, że nie bierze udziału w referendum”. - Będzie stygmatyzowany, nawet napiętnowany, bo jego sąsiedzi, którzy siedzą w komisji powiedzą: o, Kowalski nie wziął udziału. Może trzeba powiedzieć wójtowi, który jest z PiS – komentuje Zgorzelski.

„Na świętej Jadwigi będą ostatnie PiS-u podrygi”

- Jedna z pań z Kół Gospodyń Wiejskich powiedziała mi fajne hasło, by zgłosić je jako piąty punkt referendum: Na świętej Jadwigi będą ostatnie PiS-u podrygi. Dedykowałbym to PiS – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o referendum ws. prawa aborcyjnego, które proponuje Trzecia Droga, Piotr Zgorzelski odpowiada, że mogą być nawet 3 pytania. Jakie? - Czy jesteś za przywróceniem kompromisu aborcyjnego, czy jesteś za aborcją do 12 tygodnia ciąży, czy jesteś za zaostrzeniem prawa aborcyjnego – wylicza Gość Radia ZET.

Debaty wyborcze? - Pewnie będą przychodzili dublerzy, jeśli chodzi o PiS. Nie sądzę, by Jarosław Kaczyński przyszedł na debatę ze wszystkimi liderami. Jeśli już kogoś wyślą, to pewnie to będzie premier, może Brudziński – uważa Zgorzelski.

