Gość Radia ZET - Andrzej Duda

- W sposób rażący została złamana konstytucja przez ministra Sienkiewicza – podkreśla prezydent. Zdaniem głowy państwa, rząd „te przepisy, które zostały w demokratycznym parlamencie przyjęte w sposób rzetelny, oni całkowicie omijają, udając, że ich nie ma”. - To jest bezprawie! – grzmi Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Prezydent RP podkreśla również: - Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały, zdaniem konstytucyjnego ministra, zastępują czy zmieniają ustawy. - Mamy dziś ustawowe ciało – Radę Mediów Narodowych – jeśli pan premier i ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, to proszę bardzo, ale najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować w Sejmie akt, który nie tworzy obowiązującego prawa, a następnie odwoływać się do niego, omijając ustawę – tłumaczy Andrzej Duda i dodaje: - To trzeba było zmienić ustawę. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy był gotowy, by przyjąć polityków nowej władzy i rozmawiać z nimi na temat zmiany w ustawie, prezydent Duda odpowiada: - Oczywiście, że tak. - Nie mogli być przekonani, że złożę weto, ponieważ w momencie, kiedy odbierali ode mnie nominacje, usłyszeli, że Pałac Prezydencki zawsze jest otwarty, a ja jestem zawsze gotów do rozmowy – przypomina Gość Radia ZET. Prezydent zdradza również: - Powiedziałem im [nowej władzy – red.], że nie jest prawdą to, co państwo słyszycie w mediach, że prezydent będzie wam wszystko blokował. Proszę przyjść, usiądziemy, będziemy rozmawiali – mówi Andrzej Duda.

Pytany o polityków PiS, którzy okupują siedzibę TVN, prezydent Andrzej Duda odpowiada, że ta sytuacja bardzo go martwi. - Myślę, że wielu ludzi jest bardzo zmartwionych tym, co się dzieje. Potrzebna jest dyskusja polityczna, ale przede wszystkim przestrzeganie prawa i norm konstytucyjnych – mówi w Radiu ZET głowa państwa. Zdaniem prezydenta „nikt rzetelny nie może powiedzieć, że ta sprawa, przez obecnie rządzącą większość, jest załatwiana w sposób rzetelny”. - Bo nie jest załatwiana w sposób rzetelny. Można to było załatwić na drodze parlamentarnej, a nie w sposób siłowy – podkreśla Gość Radia ZET. Działania polityków Prawa i Sprawiedliwości? - PiS jest dziś opozycją, opozycja tradycyjnie używa różnych środków, które są dla niej dostępne. Działa tak, jak może – komentuje prezydent Duda.

Prezydent odpowiada prezesowi PiS: Każdy ma swoje obowiązki i zadania. Podjąłem działania, które powinien podjąć prezydent

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o krytykę ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził wczoraj, że prezydent „nie wykazuje się aktywnością” ws. TVP, Andrzej Duda odpowiada prezesowi: - Każdy ma swoje obowiązki i zadania. Andrzej Duda zaznacza, że zajmuje się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa i RBN. - Jeśli chodzi o to, co wczoraj obserwowaliśmy w związku z TVP – podjąłem takie działanie, które powinien w moim przekonaniu podjąć prezydent na gruncie konstytucji, obowiązującej ustawy – podkreśla Gość Radia ZET.

Prezydent Duda: Rozmawiałem na ten temat z premierem i marszałkiem

- Wypowiedziałem się na piśmie do premiera Donalda Tuska, także w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Szymonem Hołownią [na temat TVP – red.]. Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawialiśmy 45 minut – zdradza Andrzej Duda w Radiu ZET.

Odwołanie Kurskiego? Prezydent przyznaje: Rzeczywiście chciałem zmian w mediach publicznych, jak wielu Polaków

Dopytywany o to, jak sam próbował odwołać Jacka Kurskiego z telewizji publicznej, prezydent Duda odpowiada: - Ja stosowałem środki o charakterze politycznym, bo rzeczywiście chciałem zmian w mediach publicznych, jak wielu Polaków. - To była moja odpowiedź na oczekiwania społeczne – zaznacza. - Rozmawiałem, próbowałem negocjować. Też nie ze wszystkiego byłem zadowolony – przyznaje głowa państwa.

Prezydent do premiera: Bardzo proszę, żeby było to realizowane

- Jeśli premier Donald Tusk przychodzi, odbiera tekę premiera, razem z ministrami składa ślubowanie, zobowiązuję się przestrzegać obowiązującego prawa i norm konstytucji, to ja bardzo proszę, żeby to było realizowane – apeluje prezydent Andrzej Duda i dodaje: - A nie, że 3 dni później następuje rażące tego złamanie i robią to z uśmiechem na twarzy, cynicznie twierdząc, że właśnie przywracają ład. - Ja zawsze działałem zgodnie z konstytucją. Wczoraj konstytucja została w rażący sposób złamana przez min. Sienkiewicza. Ciekawy jestem, czy przedstawiciele rządu są w stanie przedstawić choć jednego, odpowiedzialnego prawnika, który wyjdzie i powie, że to, co zrobili jest zgodne z prawem – mówi Gość Radia ZET.

Prezydent Duda o ministrach Kamińskim i Wąsiku: Jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi

- Nie zgadzam się absolutnie z werdyktem sądu. To całkowite złamanie norm konstytucyjnych – tak prezydent Andrzej Duda komentuje w Radiu ZET wczorajszy wyrok sądu, skazujący ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 2 lata bezwzględnego więzienia. Dopytywany o wczorajsze spotkanie z panami, prezydent zdradza: - Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce. Prezydent RP podkreśla, że ułaskawienie może być aktem amnestii albo abolicji. - W tym przypadku jest to aktem abolicji, wyzwalającej ich spod odpowiedzialności prawnej. Został zrealizowany skutecznym aktem prezydenckim i w sposób stały i nieprzerwany i nic nie jest stanie go uchylić – ocenia prezydent Andrzej Duda.

Prezydent: Sądy uprawiają bezprawie. Grupa sędziów powinna być wykluczona z zawodu

- Niestety sądy z przyczyn politycznych uprawiają bezprawie w tym zakresie. Bardzo mi przykro to mówić. Pani sędzia [ która wydawała wczorajszy wyrok – red.] jest członkiem jednego ze stowarzyszeń, które walczyło z niedawną władzą – mówi Gość Radia ZET Andrzej Duda. W jego ocenie „jest grupa sędziów w Polsce, którzy tak się upolitycznili, że w istocie powinni być wykluczeni z zawodu, wykluczeni ze stanu sędziowskiego”. - Nie może być sytuacji, że obywatel bez przerwy dowiaduje się z mediów, jakie są poglądy polityczne konkretnego sędziego – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem prezydenta RP, „cały czas mamy sytuację w wymiarze sprawiedliwości, że polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogokolwiek za korupcję, ale nie miały problemu, by w zdeterminowany sposób ścigać ludzi, którzy z korupcją walczyli”. - Mam nadzieję, że ktoś rzetelnie zbada tę sprawę i przeprowadzi postępowanie tak, jak powinno być przeprowadzone - mówi Andrzej Duda i jeszcze raz podkreśla: - Wydałem akt łaski w odniesieniu do panów, on jest cały czas w mocy, obejmuje postępowanie w konkretnej sprawie, która panów dotyczy i jest ułaskawieniem całkowitym.

Krótka piłka: Bywało tak, że musiałem zatrzymać również akty prawne, które były przygotowywane przez PiS

- Jeśli będzie wola partii – mogę stanąć na czele PiS? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jestem prezydentem RP. Nie należę do żadnej partii politycznej. Realizuję powierzone przez rodaków obowiązki prezydenta RP – komentuje Andrzej Duda.

- PiS zawsze działało w zgodzie z konstytucją? – pyta prowadzący.

- Przede wszystkim to ja stoję na straży konstytucji RP. Bywało tak, że musiałem zatrzymać również akty prawne, które były przygotowywane przez PiS – przyznaje prezydent.

- Prezes Kaczyński powinien bardziej szanować urząd prezydenta? – pyta gospodarz programu.

- Każdy powinien szanować urząd prezydenta. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnym i ma bardzo odpowiedzialną rolę do wykonania – mówi Gość Radia ZET.

- Nie będę rzucał premierowi Tuskowi kłód pod nogi? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Jeśli będą dobrze realizowane polskie sprawy, zawsze będę starał się taką działalność wspierać – zapewnia Andrzej Duda.

Prezydent Duda o ministrze sprawiedliwości: Ostatni raz mieliśmy takie sytuacje w PRL-u. To przypomina czasy stalinowskie

- Pan minister Bodnar ostatnio był łaskaw wyartykułować takie wypowiedzi, które wskazywałyby na to, że chce wydawać wytyczne polskim sędziom, jak mają orzekać w sądach. To przypomina czasy stalinowskie – mówi prezydent Andrzej Duda, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dodaje, że „ostatni raz mieliśmy takie sytuacje w PRL-u”. Nie za mocne słowa? - Nie są to za mocne słowa. Właśnie wtedy PZPR sterowała sądami i mówiła sędziom, jak mają orzekać – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Prezydent: Wszystko zrealizowaliśmy w sposób gładki, wręcz elegancki, wzorcowy

Pytany przez słuchacza o to, czy nie czuje się oszukany przez Mateusza Morawieckiego, który mijał się z prawdą, deklarując posiadanie większości, prezydent RP odpowiada, że „w demokracji jest tak, że do ostatniej chwili nie wiadomo, po której stronie jest większość i to się może zmienić”. - Cały czas mieściliśmy się w ramach procedury przewidzianej konstytucją. Pierwszy krok, drugi krok, do trzeciego nie doszliśmy. Zrealizowaliśmy wszystko w sposób gładki, wręcz elegancki – ocenia głowa państwa. Andrzej Duda dodaje również, że „patrząc na napięcia polityczne, można powiedzieć, że to się wszystko odbyło w sposób wręcz wzorcowy”.

Donald Tusk niemieckim agentem? Prezydent Duda: Nie widziałem dowodów

Pytany o Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem, prezydent komentuje: - Jako prawnik mogę odpowiedzieć tak: nigdy nie widziałem żadnych dowodów na takie twierdzenie. Dodaje jednak, że tego dnia w Sejmie była bardzo emocjonalna debata i ocenia: - Bardzo umiejętnie pan premier Tusk zagrał na emocjach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie.

Strach przed prezesem PiS? „Prezydent nie może bać się niczego”

Pytany przez słuchaczkę o to, czy boi się Jarosława Kaczyńskiego, Andrzej Duda odpowiada, że „prezydent nie może bać się niczego, może z wyjątkiem Pana Boga”. - Uspokajam panią Sylwię [słuchaczkę – red.] – dodaje.

Prezydent życzy premierowi: Zwykłego szczęścia w domu, w rodzinie, zdrowia

- Gdyby łamał się pan opłatkiem z Donaldem Tuskiem, to czego pan by mu życzył? – pyta Bogdan Rymanowski. - Żeby udało się nam zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Bo ta sprawa jest najważniejsza - odpowiada prezydent RP. Bardziej osobiście? - Życzyłbym mu po prostu zwykłego szczęścia w domu, w rodzinie, zdrowia. Tego, co my wszyscy sobie z życzliwości życzymy, jak człowiek człowiekowi – mówi prezydent Duda.

Andrzej Duda w Radiu ZET: Jestem zgorszony sytuacją w NBP

- Jestem zgorszony tą sytuacją – odpowiada prezydent Andrzej Duda, pytany w internetowej części „Gościa Radia ZET” o spór w NBP. Głowa państwa podkreśla: - Jestem zgorszony tą sytuacją i tym, że w ogóle do takiego sporu doszło. Pytany o to, po czyjej stronie stoi – Adama Glapińskiego czy Pawła Muchy, Andrzej Duda komentuje: - Nie wnikam w sprawę, NBP jest niezależny od prezydenta RP. - Nie żałuje pan swojej decyzji [o powołaniu Adama Glapińskiego na prezesa NBP – red.]? – dopytuje prowadzący. - Nie, bo uważam, że decyzje, które były podejmowane ws. gospodarczo-finansowych Polski, jak również są podejmowane to są decyzje odpowiedzialne i dobre – odpowiada prezydent RP. Gość Radia ZET dodaje, że nie zgadza się z tymi, którzy krytykują RPP, prezesa NBP, decyzje dot. stóp procentowych czy kwestie walki z inflacją. - Walka z inflacją i ochrona polskiej gospodarki prowadzona jest skutecznie, w sposób rozważny i słuszny – ocenia prezydent w Radiu ZET.

Prezydent RP: Zostanę na posterunku. Razem z żołnierzami obronię RP

Pytany o to, czy nie ma żalu do prezydenta Zełenskiego za niektóre jego wypowiedzi, prezydent Duda przyznaje, że „tutaj też są emocje, jest wiele niepotrzebnych wypowiedzi, które przyjmuje z przykrością”. Podkreśla jednocześnie, że najważniejsze jest to, by Ukraina przetrwała i mogła skutecznie bronić się przed rosyjską agresją.

Pytany o to, jak by zareagował, gdyby Rosja zaatakowała Polskę, Andrzej Duda odpowiada: - Na pewno bym nie uciekał, to kwestia odpowiedzialności za państwo polskie i ludzi, którzy powierzyli mi urząd prezydenta. Mogą być pewni, że ja na posterunku zostanę. - Czynimy wszystko, by nie udało się w skuteczny sposób zaatakować Polski. Jeśli Ukraina może się bronić, to my z całą pewnością będziemy w stanie się obronić, także jako członek NATO. Będę twardo stał na posterunku. Jestem absolutnie przekonany, że razem z żołnierzami RP obronię Polskę – zaznacza prezydent Andrzej Duda.

