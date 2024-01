Gość Radia ZET. Przemysław Czarnek u Bogdana Rymanowskiego

Gość Radia ZET zapowiada, że do Warszawy na demonstrację przyjadą dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi. - Z samego województwa lubelskiego przyjedzie ok. 70-80 autokarów ludzi w czwartek. Będziemy demonstrować. Dziś suweren przejmuje władze w Polsce! – mówi w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Jego zdaniem „suweren chce pokazać, że nie odda Polski Niemcom i Ruskim”. - Ktoś nacisnął guzik. Tusk wywołał zamach stanu w Polsce i nakazał swojej dziczy uprowadzenie posłów z Pałacu Prezydenckiego – uważa Przemysław Czarnek.

Polityk mocno o marszałku: Hołownia to tchórz, dokonał przestępstwa, błaznował

Zdaniem polityka PiS, dziś mamy pierwszy dzień po zamachu stanu. - Prezydent RP ułaskawił 2 panów skazanych w absurdalny sposób za nic. To zbrodnia sądowa, a nie wyrok z 20 grudnia. Potwierdził prezydent swój akt łaski, ale wszyscy to zignorowali. Hołownia zignorował prerogatywy głowy państwa, niezależność SN i na końcu stchórzył. TCHÓRZ HOŁOWNIA odwołał posiedzenia Sejmu zaplanowane na dzień. Jest TCHÓRZEM, wszedł na pole minowe, błaznował, doprowadził do zamachu stanu – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem marszałek Sejmu „dokonał przestępstwa i tyle!”.

Czarnek zapowiada: Nie ma żadnych polityków z list PiS, którzy objęliby mandat Kamińskiego i Wąsika

Pytany o to, czy politycy PiS – kolejni z listy – obejmą mandaty po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, Przemysław Czarnek odpowiada, że „nie ma żadnych polityków z listy PiS, którzy obejmowaliby mandat”. - Pan minister Kamiński i Wąsik są posłami na Sejm RP dlatego, że Izba Kontroli uchyliła postanowienie marszałka – dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny raz dodaje, że Szymon Hołownia „jest tchórzem”. - Poszedł do Izby Kontroli i Spraw Publicznych ze sprawą swojej partii i jakoś respektuje orzeczenie tej izby. Następnie, kiedy ministrowie skierowali odwołania, to on skierował je do Izby Pracy – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Polityk PiS apeluje do prezydenta: Aktem urzędowym powinien potwierdzić swój akt łaski

Co powinien zrobić prezydent? Zdaniem Przemysława Czarnka, „powinien potwierdzić swój akt łaski z 2015 roku dodatkowym aktem urzędowym głowy państwa”. - Dokładnie wie, co ma robić. Na pewno ma swój plan w tym zakresie. Wielu prawników i osób ze środowiska PiS uważa, że potwierdzić powinien potwierdzić swój akt łaski – mówi Gość Radia ZET. Zaznacza, że Andrzej Duda „dodatkowym aktem urzędowym powinien potwierdzić to, co zrobił w 2015 roku”.

