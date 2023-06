Mikołaj Pawlak przyznaje, że nie da się do tego przywyknąć. - Widziałem dzieci, które biegły w czasie alarmu do schronu. To łamie serce, jak można w taki sposób postępować i łamać wszelkie ludzkie standardy, by bombami atakować dzieci – dodaje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Pawlak: Byłem w schronie z amerykańskim aktorem. Czegoś takiego nie widział nigdzie na świecie

Dopytywany przez prowadzącego o to, co może się dziać z deportowanymi w głąb Rosji ukraińskimi dziećmi, a jest ich co najmniej 20 tys., Mikołaj Pawlak odpowiada, że na pewno podlegają one rusyfikacji. - Co do części dzieci, jak w przypadku 400 dzieci, udaje się je odzyskać. Każde uratowane dziecko to osiągnięcie – mówi Gość Radia ZET. RPD zaznacza, że Polacy wykazali się ogromną empatią, jeśli chodzi o pomoc dla ukraińskich dzieci i podkreśla, że jest to dostrzeżone na całym świecie. - Dziś byłem w schronie z jednym z aktorów amerykańskich – Misha Collins – i on wskazywał, że czegoś takiego, jak w Polsce nigdzie nie widział – opowiada Rzecznik Praw Dziecka.

Jak Polska może pomóc ukraińskim dzieciom tam, na miejscu? - Przekazuję do Komisji Europejskiej, do naszych władz głos: muszą być propozycje, gdy dzieci, młodzież, rodziny będą do siebie wracały – mówi Pawlak. Przytacza dane, które przedstawił wczoraj prezydent Zełenski: Ponad 3 tys. instytucji dla dzieci – m.in. szkoły, przedszkola - zostało uszkodzonych, a 350 absolutnie zniszczonych. - Naszą pomocą może być zwracanie uwagi na te problemy, musimy zmobilizować Europę i świat, by je odbudować – ocenia Gość Radia ZET.

Rzecznik Praw Dziecka po śmierci Kamilka: Mam wyrzuty sumienia. Ślepota, wszyscy mieli klapki na oczach

- Zbieram teraz protokoły kontroli z różnych instytucji: kuratorskich, nadzoru administracyjnego nad sądem, Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu edukacji, rodziny. Potwierdza się, że była ślepota, wszyscy mieli klapki na oczach – tak Gość Radia ZET Mikołaj Pawlak odpowiada pytany o to, kto zawiódł w sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, „ktoś nie spojrzał, jak brutalne są kawałki układanki życia” chłopca. - Większość z instytucji popełniła błędy, nie wskazując sądowi i ostatecznie sąd nie podjął decyzji, która pozwoliłaby uratować Kamilka – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Smartfony precz ze szkół; religia nieobowiązkowa i wyrzuty sumienia

- Mam wyrzuty sumienia ws. Kamilka z Częstochowy? – pyta Bogdan Rymanowski.

- W każdej sprawie śmierci dziecka mam wyrzuty sumienia, tak – przyznaje Mikołaj Pawlak.

- W szkołach nie ma miejsca dla LGBT? – pyta prowadzący.

- Nie. Jest miejsce dla wszystkich – odpowiada Rzecznik Praw Dziecka.

- Religia w szkołach powinna być obowiązkowa? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Kara śmierci dla morderców dzieci? – pyta Rymanowski.

- Nie – mówi Pawlak.

- Smartfony precz ze szkół? – pyta dziennikarz.

- Tak – ocenia RPD.

