- Łatwiej dać żółtą kartkę Giroud, niż postawić się mojej żonie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – przyznaje Gość Radia ZET, sędzia piłkarski Szymon Marciniak.

- Prędzej ja poprowadzę kolejny finał, niż nasza reprezentacja osiągnie poziom Argentyny? – pyta prowadzący.

- Tak – ocenia międzynarodowy arbiter.

- Naszą kadrę powinien trenować obcokrajowiec? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- W sędziowaniu najlepsi są łysi - Pierluigi Collina, Howard Webb, a teraz ja? – pyta dziennikarz.

- Tak – mówi sędzia.

- Po zakończeniu kariery pójdę w ślady Michała Listkiewicza i wystartuję na prezesa PZPN? – pyta Rymanowski.

- Tak – zapowiada w Radiu ZET Szymon Marciniak.

- Oczywiście. Zarządzanie później w piłce, będąc po światowym futbolu, jest naturalną koleją rzeczy – przyznaje gość Bogdana Rymanowskiego w internetowej części programu. Dodaje, że patrzy na kolegów sędziów z zagranicznych lig i „tak to się właśnie dzieje”. Szymon Marciniak podkreśla, że ma jeszcze przed sobą sporo lat sędziowania, ale zdradza, że dostał mnóstwo propozycji. - Nie chcę nic zdradzać. Na razie cieszę się sędziowaniem. Możliwości dla sędziego jest wiele. Otworzył się rynek dla sędziów – komentuje Gość Radia ZET.

Sędzia Szymon Marciniak: Podczas meczu rozmawiamy o książkach, by wypuścić powietrze. Finał MŚ? Czasami myślę: co mi akurat przyszło do głowy?!

- Nigdy nie chciałem być sędzią, którego wszyscy się bali. Najfajniej jest, kiedy sędzia, zarządzając na boisku ma ogromny kredyt zaufania, szacunek, trochę strachu, ale też luzu, kiedy zawodnicy potrafią przebiec, klepnąć, zażartować. Lubię ten element luzu – opowiada Gość Radia ZET, pierwszy Polak, który sędziował finał Mundialu Szymon Marciniak. Arbiter przyznaje, że ten finał był chyba pierwszym meczem w jego karierze, gdzie przez 120 minut plus czas doliczony był „tak nieziemsko skoncentrowany, że to jest aż nienormalne”. - Człowiek nie jest w stanie skoncentrować się przez 90 minut na tym samym poziomie – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. - Często w czasie meczu znajdujemy sobie chwile, kiedy możemy wypuścić powietrze, zażartować z moimi asystentami i porozmawiać o czymś innym (…), by zapomnieć o ważnych decyzjach – opowiada sędzia piłkarski. O czym? -Potrafimy np. wspominać o książce, którą ktoś ostatnio przeczytał. Rozmawiamy, co się wydarzy – zdradza Szymon Marciniak. - My z asystentami często czytamy książki po sobie. Ktoś zacznie – zazwyczaj Tomek Listkiewicz – a potem każdy z nas przejmuje książkę i sobie ją czytamy, jeżdżąc na mecze. I o takich rzeczach potrafimy rozmawiać podczas meczu – mówi międzynarodowy arbiter. Sędzia Szymon Marciniak wspomina, że podczas finału MŚ był w „pozytywnym transie”. - Od początku już widziałem, że ten mecz będzie wymagał ogromnej koncentracji i pracy nad zawodnikami – przyznaje gość Bogdana Rymanowskiego.

„Do wczoraj obejrzałem dopiero 43 minuty meczu”

Szymon Marciniak ujawnia również: - Do wczoraj obejrzałem dopiero 43 minuty meczu [finału MŚ – red.]. - Tak sobie go dawkuję. Widziałem swoją mimikę i niektóre zachowania. Sam czasami się uśmiecham i myślę: co mi akurat przyszło do głowy?! – przyznaje arbiter. Zaznacza, że to wszystko to jest impuls.

„Byłem mentalnie wykończony po tym meczu”

Gość Radia ZET opowiada również, że to był pierwszy czas w jego karierze, że potrzebował 2-3 dni, żeby opadło z niego „ciśnienie mentalne”. - Byłem mentalnie wykończony po tym meczu – mówi Szymon Marciniak Bogdanowi Rymanowskiemu.

Pytany o premie od premiera dla piłkarzy, sędzia przyznaje: - Byliśmy tak wyłączeni, że to było jak bańka. - Dochodziły jakieś jednostkowe informacje, ale ja też słyszałem już tyle jednostkowych informacji o sobie, że nie wiadomo, w co wierzyć. Szkoda mi czasu na to, by dociekać. Jestem zdrowszy i bardziej uśmiechnięty, kiedy nie wiem – komentuje Marciniak. Sędzia opowiada, że każdy dzień dla sędziego jest na takim turnieju identyczny. - Żyjemy w kieracie trochę. Oprócz teoretycznych zajęć, spędzaliśmy 2,5-3h na boisku. Mieliśmy 4 boiska do dyspozycji. Kiedy wracasz z takiego 3h treningu w słońcu, to jedyne, o czym marzysz, to rzucić się na godzinną drzemkę, a potem znów czas na odnowę i oglądanie meczów – opowiada Szymon Marciniak.

Sędzia piłkarski wspomina również Pelego. - Jako młody chłopak grając na boisku, z reguły każdy z nas był Pele albo Maradoną. Ja byłem zawsze „boskim Diego”. Niezapomniane koszulki, robione ręcznie przez rodziców i z tyłu Pele albo Maradona – opowiada Gość Radia ZET. Dodaje, że to „smutny okres”. - Wychowywaliśmy się na tych bramkach, czystym i nieprzepełnionym pieniędzmi futbolu. Teraz wszystko jest skomercjalizowane – uważa Szymon Marciniak. - Tam w niebie będą rozgrywali kolejne swoje spotkania ci najwięksi, którzy już nas opuścili – mówi międzynarodowy arbiter Szymon Marciniak.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA