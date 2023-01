Dodaje również: - Mam osobiście taki rachunek i takie rachunki dostajemy, gdzie prognozy są wyższe i trudno powiedzieć dlaczego. Gość Radia ZET zaznacza, że „każdy obywatel ma prawo dopytania o rachunek, a często nie mamy takiego nawyku”.

Minister przypomina również, że w ubiegłym tok rząd zablokował maksymalną cenę ciepła na poziomie średnich cen z 2021 roku, dodając 40 proc. podwyżki, blokując cenę na poziomie surowca. - W pojedynczych przypadkach okazało się, że są takie ciepłownie, które nie miały taryfy z 2021 roku, tylko z 2019, 2018, 2017 i miały dziesięciokrotnie niższą cenę gazu, niż cena w 2020 czy 2021 – mówi Anna Moskwa w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Minister dodaje, że ci ludzie „nadal płacą mniej, niż większość Polaków, ale w stosunku do stawki, którą mieli, procentowo to spora podwyżka”. - Trudno nam powiedzieć, dlaczego tam, gdzie był tani gaz, spółki dostarczające gaz nie zmieniały przez lata stawek i nie dostosowywały ich do spółek rynkowych – komentuje szefowa resortu klimatu i środowiska. Minister zdradza, że rząd rozważał „by odbiorca dostając rachunek mógł pójść z tym rachunkiem i wtedy te 40 proc. na pewno wszędzie bylibyśmy w stanie uchwycić”. Dodaje jednak: - Ale chcemy wesprzeć ciepłownie. Anna Moskwa zapowiada, że „URE opublikuje stawkę ostateczną z blokadą 40 proc. i będzie rekompensata wstecz dla ciepłowni, kiedy pojawiły się ten wyższy rachunek”.

- Skoro ceny gazu w Europie lecą na łeb, na szyję, dlaczego spółka PGNiG utrzymuje ceny sprzed podwyżki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- PGNiG zwrócił się w ubiegłym tygodniu do ciepłowni, że zaprasza do negocjacji cenowych i weryfikacji umów, zaproponował 400 złotych stałej kwoty do ciepłowni – odpowiada minister klimatu i środowiska.

Dopytywana, czy ceny gazu, zwłaszcza dla małych i średnich firm spadną, Moskwa komentuje: - Ceny gazu zawsze spadają w tym okresie i chciałabym powiedzieć, że będą spadały na stałe, ale nie wiemy, jak długo będzie trwała wojna i jak będzie wyglądała sytuacja z surowcami. Minister dodaje, że wcale nie jest tak, że jeśli dziś jest taka cena gazu, to PGNiG ma gaz po takiej cenie do dyspozycji”. - Cena gazu jest wynikową cen z całego roku i cen kontraktów stałych – podkreśla Gość Radia ZET.

- Może ceny gazu są wielkie, bo mamy na rynku monopolistę? Orlen dyktuje ceny i paliw i gazu – dopytuje prowadzący.

- Fuzja wpłynęła bardzo pozytywnie na ceny gazu i zdolności zakupowe – ocenia minister.

Anna Moskwa podkreśla, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby UE zaakceptowała pomoc publiczną i pozwoliła Polsce wprowadzić stawkę maksymalną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. - Tak nie stało się dla gazu. Pracujemy nad rozwiązaniem wakacji rachunkowych, porównywalnych do wakacji kredytowych – mówi Gość Radia ZET i ocenia, że byłoby to pomocne, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Krótka piłka: Na Radzie Ministrów siedzę bliżej Zbyszka

- Nie raz chciałam w ostatnich miesiącach rzucić papierami, ale się powstrzymałam? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Anna Moskwa.

- Moskwa to jedno z najpiękniejszych miast świata? – pyta prowadzący.

- Nie byłam – przyznaje minister.

- Chwyciłam bakcyla polityki, dlatego wystartuję do Sejmu z list PiS? – pyta gospodarz programu.

- Wybory są w październiku. Za wcześnie na takie pytania – komentuje Gość Radia ZET.

- Zawsze było mi bliżej do Mateusza, niż do Zbyszka? – pyta dziennikarz.

- Trudno powiedzieć, w jakich kategoriach. Na Radzie Ministrów siedzę bliżej Zbyszka, bo siedzi po mojej lewej stronie, ale współpracuję zarówno z premierem, jak i ministrem – mówi szefowa resortu klimatu.

- Jeśli wojna nie skończy się przed jesienią – PiS przegra wybory? – pyta Rymanowski.

- Nie – ocenia Moskwa.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA