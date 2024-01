Szef KPRM zapowiada: Redukcja zatrudnienia w kancelarii, obniżenie płac w prokuraturze

Gość Radia ZET - Jan Grabiec

Oglądaj

Odmiennego zdania jest 63 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

Minister dopytywany o to, o ile więcej powinni zarabiać, komentuje, że jest to kwestia „powiązania wynagrodzeń ze wzrostem inflacji, ponieważ dziś tak nie jest”. – Jest mechanizm, w którym powstrzymuje się wzrost płac, mówimy o całej administracji, a potem raz na jakiś czas komuś wpada do głowy pomysł, by nadgonić te lata, w których płace nie goniły inflacji – mówi Gość Radia ZET.

Szef Kancelarii Premier zapowiada jednocześnie, że „jest wiele miejsc, gdzie płace trzeba obniżyć w administracji”. Gdzie na przykład? - System wynagradzania w Prokuraturze Krajowej – prokuratorzy są w stanie, łącząc pensje prokuratorów, ale pracując w jednym miejscu, dostawać nawet 60 tys. miesięcznie. Zarabiają w miesiąc tyle, ile nauczyciel początkujący w rok – mówi Jan Grabiec. Jego zdaniem jest to „próba wskazania na to, dlaczego tak kurczowo współpracownicy Ziobry i koledzy tak mocno trzymają się stanowisk”. Minister ocenia, że „jeszcze parę dni” i protestujący dostosują się do decyzji Prokuratora Generalnego i „pogodzą się z sytuacją”. - Z dnia na dzień poziom emocji i twardego trzymania się stołków opada. Cześć wypowiedzi była kompletnie z kosmosu, kwalifikująca się do postępowań dyscyplinarnych, ale nie może być tak, że podwładni stwierdzają, że przełożony urwał się z choinki i działa nielegalnie – komentuje minister Grabiec.

Grabiec: Moje plany koncentrują się na przeglądzie i ograniczeniu zatrudnienia

Podwyżki dla pracowników kancelarii Sejmu i Senatu? - Średnio ok. 20 proc. Choć nie oznacza to, że fundusz płac drastycznie wzrośnie – zastrzega gość Bogdana Rymanowskiego i zapowiada: - Moje plany jako szefa KPRM koncentrują się na tym, by zrobić przegląd stanowisk i ograniczyć zatrudnienie w kancelarii. Dopytywany przez prowadzącego o to, o ile ograniczy liczbę pracowników, Jan Grabiec odpowiada, że „10 proc. to jest taka podstawa”. - Oczywiście nie z dnia na dzień. To kwestia przyjrzenia się, gdzie stanowiska są zbędne i kto nie ma kwalifikacji – zapewnia Gość Radia ZET.

Szef KPRM: Nie ma podstaw do zmiany lokalizacji elektrowni atomowej

- Nie ma takiej decyzji i nie ma do niej podstaw. We wszystkich procesach inwestycyjnych, pewne zmiany mogą następować, ale tu nie ma żadnych przesłanek, by mówić o takiej decyzji – zapewnia Gość Radia ZET Jan Grabiec, pytany informację o zmianę lokalizacji elektrowni atomowej. Szef Kancelarii Premiera przyznaje również, że wpływa mnóstwo skarg na tę decyzję. - Znam Kopalino-Lubiatowo i te okolice. Właściwie na każdym płocie wisi jakiś plakat z hasłem „nie dla elektrowni”. To powszechne przekonanie, że to zniszczy życie tysięcy ludzi, którzy żyją dziś z turystyki – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Minister podkreśla, że nie można zapomnieć o względach „ludzkich”, dodając jednocześnie, że elektrownia jest Polsce bardzo potrzebna. - Elektrownia to jedna z priorytetowych spraw dla rządu. Będziemy analizować, co zrobiono do tej pory i rozwijać ten projekt. Jesteśmy przed wejściem w bezpośredni dialog z partnerami, ale to będzie się działo – zapewnia szef Kancelarii Premiera.

Pytany o zatrzymanie byłego wiceszefa MSZ Piotr Wawrzyka, Jan Grabiec odpowiada, że cały materiał dowodowy w jego sprawie został zebrany przed wyborami i do postawienia zarzutów mogło dojść jeszcze przed wyborami. - Trudno oprzeć się wrażeniu, że nie spieszono się z tą sprawą. Charakterystyczne, że nie ma wystąpienia o areszt dla min. Wawrzyka – dodaje polityk PO. Zdaniem ministra, poprzedni rządzący „w takiej sytuacji zamknęliby takiego min. Wawrzyka na pół roku czy rok i formułowaliby propozycje pod hasłem, że jak sobie coś przypomni o Kaczyńskim, Ziobrze, to może wcześniej wyjdzie”. - Rozliczamy, ale nikogo nie doprowadzamy do poniżenia, stosując literę prawa. Jeśli min. Wawrzyk jest winny, sąd to orzeknie – odbędzie karę – mówi Grabiec.

Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich

- Nie wszystkie 100 konkretów uda się zrealizować w 100 dni? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. Zrealizujemy wszystkie. W takim sensie, że jeśli coś wymaga ustawy, to ustawa będzie w Sejmie – zapewnia Jan Grabiec.

- Wyczyścimy banki z nominatów partyjnych do zera? – pyta prowadzący.

- Tak – zapowiada minister.

- Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? – pyta gospodarz programu.

- Nie – mówi Gość Radia ZET.

Rządzący nie rezygnują z TS dla prezesa NBP. Szef KPRM: Zdestabilizowania kursu złotego i zachwianie sytuacją gospodarczą byłoby wrogie wobec interesów państwa

- Porządek w NBP jest bardzo ważny. W końcu chodzi o kondycję złotówki. To nie jest tak, że jak ktoś został powołany na jakieś stanowisko [szefa NBP – red.] to nie podlega nadzorowi, kontroli czy przepisach prawa – mówi Jan Grabiec, w internetowej części programu „Gość Radia ZET. PO zrezygnowała z Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego? - Od tej myśli nigdy nie odeszliśmy. Tak wyglądały deklaracje. Nie było tu decyzji, że takich prac nie będziemy prowadzić – mówi szef Kancelarii Premiera. Dopytywany o podstawę, minister odpowiada, że chodzi m.in. o ostatnie „groźby dotyczące możliwości zdestabilizowania przez Adama Glapińskiego sytuacji gospodarczej w Polsce”. - Gdyby miały zostać spełnione, byłyby przesłanką do postawienia przed TS – zaznacza Gość Radia ZET. O co dokładnie chodzi? - Pojawiły się informacje, że rozważane jest wypuszczenie na rynek, na raz setek miliardów złotych w postaci obligacji, zdestabilizowania kursu złotego i zachwianie sytuacją gospodarczą. Byłoby to działanie wrogie wobec interesów państwa – opisuje minister Grabiec. Polityk radzi prezesowi NBP, by wyjaśnił i zdementował te informacje.

Szef Kancelarii Premiera zapowiada odtajnienie lotów najważniejszych osób w państwie. Grabiec: Kwestia godzin, dni

- Decyzję o utajnieniu lotów najważniejszych osób w państwie podpisał minister Kuchciński. Jego osobiste doświadczenie z lotami, nadużywaniem samolotów mogły stać za tą decyzją. Ja tę decyzję zmienię – zapowiada Jan Grabiec, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Szef KPRM podkreśla, że co do zasady, informacje o lotach powinny być jawne. - Pojawiła się argumentacja dot. sytuacji za wschodnią granicą i pewnych działań dyplomatycznych, ale w ciągu najbliższych godzin/dni będziemy w stanie oddzielić te przedsięwzięcia – zapowiada w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Minister podkreśla, że „codzienne loty, wykonywanie obowiązków przez prezydenta, premiera, marszałków powinny być dostępne”. - Udostępnimy wszystkie dane, bo jak za coś płacą podatnicy, to mają prawo wiedzieć, za co płacą. Loty premiera z Warszawy? Jesteśmy je w stanie odtajnić w ciągu najbliższych godzin – mówi szef KPRM.

Pytany o zespół ds. rozliczeń PiS, na którego czele stanie Roman Giertych, Jan Grabiec tłumaczy, że chodzi o koordynację działalności komisji śledczych. - Wiele z tematów pracy komisji będzie się zazębiało personalnie. Każde systemowe działanie wymaga koordynacji – komentuje Gość Radia ZET i dodaje, że Giertych „z racji doświadczenia zawodowego, znajomości bohaterów afer świetnie się nadaje” na tę funkcję.

Szybkie uwolnienie ministrów Kamińskiego i Wąsika? Minister: Nie ma przesłanek ustawowych. Gdyby przyjąć zasadę, że każdy głosujący jest wypuszczany, to mielibyśmy tysiące głodujących w polskich więzieniach

Pytany o to, czy Adam Bodnar zdecyduje o szybszym uwolnieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Jan Grabiec odpowiada, że „może, gdyby były przesłanki ustawowe, a ich dziś nie ma”. - Literalne brzmienie przepisów w obecnym kształcie nie daje podstaw Prokuratorowi Generalnemu do zwolnienia panów w tym momencie – mówi Gość Radia ZET i dodaje, że większość Polaków oczekuje odbycia kary przez panów. Zapewnia jednocześnie, że „działania Prokuratora Generalnego nie zmierzają, by wykorzystać maksymalnie długą ścieżkę w podejmowaniu decyzji”. Głodówka? - Gdyby przyjąć zasadę, że każdy głodujący jest wypuszczany, to mielibyśmy tysiące głodujących w polskich więzieniach. Gdyby przyjąć zasadę, że każdy, kto głoduje od tygodnia wychodzi, to zniszczylibyśmy system wymiaru sprawiedliwości – podkreśla szef Kancelarii Premiera i dodaje, że byśmy się „nie pozbierali”. Minister apeluje również do prezydenta: - Nie bawmy się w ciuciubabkę. - Jeśli prezydent uważa, że nie powinni odbywać kary więzienia, że powinni być ułaskawieni, to musi to zrobić. Prezydent próbuje chwytać prawą ręką za lewe ucho, kiedy można to zrobić wprost – mówi minister Jan Grabiec.

Koniec zerowego BAT na żywność? - Dziś nie ma żadnych prac polegających na zamiarze podwyższenia VAT. Temat nie jest tematem obrad rządu. Na dziś nie ma decyzji o zmianach obecnej sytuacji – zapewnia polityk.

Co z CPK? - Do tej pory nie powstał żaden solidny raport dotyczący celowości budowy CPK. To brzmi absurdalnie, ale raporty powstały głównie na podstawie danych wskazanych przez rząd – jaki będzie ruch pasażerski, parametry… Są wzięte z głowy – komentuje Jan Grabiec. Szef KPRM dodaje, że „rząd premiera Tuska będzie prowadził wielkie inwestycje w skali całego kraju, zwłaszcza jeśli chodzi o kolej”. - Co nie oznacza, że wszystkie pociągi w Polsce mają jechać do Baranowa – mówi Gość Radia ZET.

Co z wiekiem emerytalnym? - Nie jest planem rządu zrównanie wieku emerytalnego ani podnoszenie go dla którejkolwiek kategorii, a w szczególności dla kobiet – zapewnia Jan Grabiec.

RadioZET/MA