Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych „cała wymiana polsko-ukraińska z ostatnich dni to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, a emocje, które narastały – to nie było właściwe”. Chodzi o wymianę rzecznika MSZ i ambasadora Ukrainy w Polsce. Łukasz Jasina stwierdził w rozmowie z Onetem, że prezydent Zełenski powinien przeprosić za Wołyń. Wasyl Zwarycz odpowiedział, że jakiekolwiek próby narzucenia prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musi w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Jabłoński przyznaje, że rozmawiał z ambasadorem na ten temat. - W tej sprawie dzieliłem moimi uwagami. Nie powiedziałbym, że chodzi o naciski – mówi wiceszef polskiej dyplomacji i dodaje: - Mam nadzieję, że poziom zrozumienia będzie większy. - Czasem padają słowa, które paść nie powinny. Sama forma komunikacji, przerzucanie się, że coś mówi Polska, a coś Ukraina to nie jest coś, co powinno mieć miejsce – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany o wypowiedź rzecznika MSZ, wiceminister odpowiada, że „też może nie była sformułowana w sposób idealny”. - Jeśli chcemy osiągnąć cel, by Zbrodnia Wołyńska była w należyty sposób upamiętniona, żeby stanowiła element dziedzictwa w formie, w jakiej powinna, to jak najmniej emocji, jak najwięcej pracy – apeluje Gość Radia ZET.

„Wymuszone przeprosiny nie mają takiej wartości”

Ukraina powinna przeprosić Polskę za Wołyń? - Wymuszone przeprosiny, działania zmierzające do pojednania nie mają takiej wartości jak te, które są osiągnięte w wyniku procesu zrozumienia, edukacji. To jest to, nad czym będziemy pracować – mówi Paweł Jabłoński. Zaznacza również, że „z punktu widzenia polskiego rządu sprawa Zbrodni Wołyńskiej jest absolutnie jednym z priorytetów”. Sprawa Wołynia to warunek pomocy Polski dla Ukrainy? - Nie jesteśmy w sytuacji, w której właściwe byłoby stawianie Ukrainie jakiegoś ultimatum – odpowiada wiceminister spraw zagranicznych. - Nasz zasadniczy postulat jest taki, żeby razem z Ukrainą pracować nad tym, by Zbrodnia Wołyńska i jej ofiary zostały w należyty sposób upamiętnione – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „jeśli dziś chcielibyśmy sprowadzać relacje polsko-ukraińskie tylko do kwestii historycznych, to nie jest to właściwe”. - Dużo ważniejsza jest dziś kwestia bezpieczeństwa. Osoby, które sprowadzają relacje polsko-ukraińskie tylko do historii bardzo często przemilczają fakt, że rosyjskie zbrodnie na Polsce były na jeszcze większą skalę – uważa wiceminister.

Jabłoński: To Rosja będzie płacić. Nie Polska

Pytany o przewodniczącego rosyjskiej dumy, który domaga się od Polski 750 mld dolarów odszkodowania za wyzwolenie spod faszystowskiej okupacji, wiceszef polskiej dyplomacji odpowiada, że „trudno zaszczycać tego rodzaju bzdury oficjalną odpowiedzią”. - To Rosja będzie płacić za to, co zrobiła na Ukrainie. Nie Polska – mówi Paweł Jabłoński. Podkreśla, że będą to sumy wielokrotnie większe.

Krótka piłka: Powinno dojść do pojednania

- Ambasador Zwarycz powinien opuścić Polskę? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – uważa Paweł Jabłoński.

- Zełenski powinien przeprosić za Wołyń? – pyta prowadzący.

- Powinno dojść do pojednania polsko-ukraińskiego opartego o prawdę – odpowiada wiceszef MSZ.

- Morawiecki leszy, niż Szydło na prezydenta? – pyta gospodarz programu.

- Do wyborów prezydenckich jeszcze 2 lata. Dajmy sobie czas – komentuje Gość Radia ZET.

- Jestem po stronie generałów, a nie szefa MON? – pyta dziennikarz.

- Jestem po stronie bezpieczeństwa Polski – mówi wiceminister.

- Okręg królewiecki powinien należeć do Polski? – pyta Rymanowski.

- Polska nie podważa granic, które są międzynarodowo uznawane – odpowiada Jabłoński.

