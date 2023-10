Oglądaj

Wicemarszałek Sejmu i wiceszefowa PO zapowiada, że ona raczej nie wybiera się na te obchody. - Gdybyśmy na poważnie mówili, co dla Polski byłoby najlepsze, to Sejm powinien zebrać się jak najszybciej i jak najszybciej powinien powstać nowy rząd. Rzeczywiście, dla PiS potrzebne jest przeciąganie. Ale nawet po 11.11 będą musieli oddać władzę – komentuje polityk Platformy Obywatelskiej.

Kidawa: Nawet, gdybym miała tu dziś rozłożyć karty tarota…

Dopytywana o to, czy zostanie nową marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada, że nie rozmawiała na ten temat z Donaldem Tuskiem i na razie nikt jej takiego stanowiska nie oferował. - Nawet, gdybym miała tu dziś rozłożyć karty tarota, to nie powiem, kto będzie marszałkiem, kto ministrami. Rozmowy partnerów się zaczynają – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem wiceszefowej PO najważniejsze jest to, by liderzy partii opozycyjnych doszli do porozumienia. Kidawa-Błońska uważa, że „liderzy powinni porozmawiać i przedstawić pakiet rozdziału stanowisk”.

Polityk PO zapowiada również: - Premierem będzie Tusk, a resztę ustalimy. Jej zdaniem to najbardziej naturalne rozwiązanie, ponieważ to Donald Tusk „obudził społeczeństwo” i jest liderem największej partii opozycyjnej. - Ale nie ma jeszcze umowy koalicyjnej – komentuje Bogdan Rymanowski. - Ale jest coś takiego, jak „po słowie”. Wszyscy liderzy mówili, że będą razem brali odpowiedzialność – odpowiada Małgorzata Kidawa-Błońska. Sprzeciw partii razem wobec Tuska na fotelu premiera? - Nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z liderów chciał doprowadzić swoimi sprzeciwami, by nie odsunąć PiS od władzy – mówi Gość Radia ZET.

Pytana o to, czy sprawy światopoglądowe powinny być wpisane do umowy koalicyjnej, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej odpowiada, że nie. Dodaje jednak: - Ale jest coś takiego, z czym partie szły do wyborów i co obiecywały wyborcom. Aborcja i stanowisko Trzeciej Drogi? - Wszyscy będziemy musieli ulec Polakom. Polacy chcą, żeby ta sprawa była załatwiona. Polki chcą się czuć bezpiecznie, a my musimy to przeprowadzić – komentuje Kidawa z PO. Polityk przyznaje także: - Ja boję się bardzo szczegółowych umów koalicyjnych, ale wiem, że te sprawy trzeba załatwić wcześniej, czy później.

Krótka piłka: Likwidacja zakazu handlu i „babciowe” od 1 stycznia

- Czy zakaz handlu w niedziele powinien zostać zlikwidowany? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia Małgorzata Kidawa-Błońska.

Podobnego zdania jest 68 proc. naszych słuchaczy, głosujących w sondzie na radiozet.pl.

- Na 100 proc. ufam PSL-owi, że nie pójdzie z PiS-em? – pyta prowadzący.

- Ufam – odpowiada polityk PO.

- Od 1 stycznia wprowadzimy „babciowe”? – pyta gospodarz programu.

- Jeśli będziemy mogli szybko powołać rząd, to tak – zapowiada Gość Radia ZET.

- Byłabym lepszym marszałkiem, niż Tomasz Grodzki? – pyta Rymanowski.

- Nie wiem – mówi Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Polacy chcą, żeby sklepy w niedziele były otwarte. Można to rozwiązać

- Ważne, by pracownik, który pracuje w sieci handlowej mógł mieć co którąś niedzielę wolną. Wszystko zależy od organizacji pracy. Dla konsumentów ważne, by sklep był otwarty, dla pracowników, by byli godnie wynagradzani i mieli czas dla rodzin – mówi wiceszefowa PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla: - Polacy chcą, żeby sklepy w niedzielę były otwarte.

„Kolejne podatki są dla Polaków nie do przyjęcia”

Pytana o opłatę od rejestracji auta spalinowego od 2024 roku i stały podatek od własności auta spalinowego od 2026 roku, polityk odpowiada, że jest to „kamień milowy, który wprowadził premier Morawiecki”. Co zrobi przyszły rząd? - Nie możemy obciążać Polaków kolejnymi podatkami. Kolejne podatki są dla Polaków nie do przyjęcia – podkreśla wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dodaje również, że Unia Europejska chce, żeby problemy były rozwiązywane, a nie chce tworzyć nowych.

Świadczenia dla Ukraińców w Polsce? „Problem sam się rozwiąże”

Pytana o to, czy świadczenia socjalne dla Ukraińców w Polsce powinny zostać utrzymane, Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada, że „wszyscy, którzy pracują w naszym kraju powinni być traktowani w taki sam sposób, jak pracują Polacy”. Dodaje jednak, że „osób, które nie pracują w naszym kraju jest coraz mniej, więc problem sam się rozwiąże”.

Kidawa o migrantach: Osiągnęliśmy stan nasycenia

Przymusowa relokacja migrantów? - Nie wydaje mi się, by ktokolwiek proponował Polsce przyjęcie kolejnych osób do naszego kraju. Każdy kraj ma jakąś wydolność. My chyba osiągnęliśmy już stan nasycenia – ocenia Małgorzata Kidawa-Błońska. Zdaniem polityk PO, granice europejskie muszą być bardziej szczelne. - To, co dzieje się we Włoszech to duży problem i to się nie zatrzyma. To bardzo poważny problem i chyba tak łatwo nie da się tego rozwiązać – uważa Gość Radia ZET. Kidawa dodaje, że udałoby się zatrzymać zjawisko, „gdyby te osoby chciały zostawać w swoich krajach, więc tam trzeba rozwiązywać problemy”.

Wiceszefowa PO zapowiada zmiany w TVP: Wszystkie partie opozycyjne są zgodne

- Sprawa Rady Mediów Narodowych powinna być bardzo szybko załatwiona. Ciało niekonstytucyjne, odebrało kompetencje KRRiT. Bardzo prosto takie ciało rozwiązać, ustawowo – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska. Wiceprzewodnicząca Platformy zdradza, że „jest scenariusz, który pozwoli stworzyć media publiczne, które będą miały duże znaczenie w informowaniu, edukowaniu i wprowadzeniu kultury”. - Wszystkie partie opozycyjne są co do tego zgodne, jak to trzeba zrobić i to będzie zrobione – ujawnia Gość Radia ZET.

Zdaniem wiceszefowej PO „wreszcie, po tylu latach powinniśmy uregulować status, sposób funkcjonowania artystów w naszym kraju”. - Bardzo poważna sprawa dot. setek ludzi, którzy powinni także czuć się pełnoprawnymi obywatelami – problem cenzury. W ciągu 100 dni można to rozwiązać – mówi Kidawa-Błońska.

Prawa mężczyzn, których nie mają kobiety? „Mogą wrócić do domu z pracy, zacząć oglądać mecz i niczym się nie przejmować”

Proszona przez słuchacza o to, by wymieniła prawa, które mają mężczyźni, a których nie mają kobiety, polityk PO odpowiada, że po pierwsze prawa mężczyzn są wykonywane. – Wiele praw w stosunku do kobiet nie jest wykonywanych. Żeby kobiety mogły mieć taki sam dostęp do świadczeń medycznych… Główne prawo, jakie mają mężczyźni, że mogą wrócić do domu z pracy, zacząć oglądać mecz i niczym się nie przejmować. A kobieta musi być dalej na tym etapie – ocenia Gość Radia ZET.

„Powiedział bardzo precyzyjnie, że to załatwi i to załatwi”

Odblokowanie pieniędzy z KPO dzień po wyborach? - Czy Donald Tusk jest premierem? Na razie jeszcze nie. Na razie mamy PMM, który nic nie robi w tej sprawie. Można brać odpowiedzialność, kiedy dostaje się narzędzia, czyli władzę. Dotrzyma słowa i to zrobi. Powiedział bardzo precyzyjnie, że to załatwi i to załatwi – przekonuje Małgorzata Kidawa-Błońska. - Im szybciej będziemy mieli nowy rząd – tym szybciej sprawa będzie mogła być załatwiona – dodaje.

Co dalej ze spółkami Skarbu Państwa? - SSP należą do wszystkich obywateli. Powinny tam pracować osoby kompetentne, a nie miejsce do przechowywania rodzin, kuzynów, sąsiadów, znajomych. Są zasady powoływania, konkursy także. Ale nie może być tak, że są zastępowane przez listy do wujka – komentuje polityk PO.

RadioZET/MA