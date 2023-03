Zdaniem Gościa Radia ZET, ludowcy „rosną w siłę i jadą do przodu”. - Dziś wygra się wtedy, kiedy sięgnie się po 2 segmenty wyborców: niezdecydowani i tam należy łowić, a drugi to ci, którzy nie chodzą na wybory. Wszystko inne jest tak obudowane w bańkach, że nie ma o czym gadać – uważa polityk. Gość Bogdana Rymanowskiego ocenia: - Gdyby dziś odbyły się wybory, to w Senacie mamy 65 mandatów, a w Sejmie rządzimy. - Taka dziś prawda – uważa Zgorzelski. Dopytywany przez prowadzącego o to, kiedy PSL i Polska 2050 ogłoszą wspólny start w wyborach, Piotr Zgorzelski odpowiada, że „to jest zastrzeżone dla liderów” i dodaje: - Jeśli w ogóle to się stanie, to pomiędzy świętami i majówką. - Potem pójdziecie razem na grilla? – komentuje gospodarz programu. - Pewnie można, majówka temu służy. Kaszanka i tak dalej – odpowiada Gość Radia ZET.

Pytany o Marka Sawickiego, który w wywiadzie dla Do Rzeczy nie wyklucza koalicji PSL z PiS, Piotr Zgorzelski komentuje: - Oj Marek, Marek, taki doświadczony polityk, a czasem zdarza się o jeden most za daleko. Zdaniem wicemarszałka nie ma takiej opcji, a głos byłego ministra rolnictwa jest pojedynczy.

Referendum? „Czy jesteś za liberalizacją, czy jesteś za zaostrzeniem, czy jesteś za kompromisem”

- Jeśli zaraz po wyborach chce się robić referendum, bo nie ma się własnego zdania, to po co zawracać głowę i startować? – tak mówi Borys Budka, cytowany przez Bogdana Rymanowskiego. - Mhhhmmm, mocarny Borys się odezwał i teraz nas krytykuje – komentuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem „parlament jest tu dużo bardziej konserwatywny, niż społeczeństwo i wyborcy”, więc o prawie aborcyjnym powinno się zdecydować w referendum. - Uważa pan, że dużo lepiej, jeśli 231 facetów zdecyduje o tym, czy naród? Są proste 3 rzeczy: Czy jesteś za liberalizacją, czy jesteś za zaostrzeniem, czy jesteś za kompromisem – dodaje Piotr Zgorzelski. Polityk podkreśla, że „trzeba wysłuchać głosu społecznego, zapisać to w ustawę, a nawet potem wpisać to do konstytucji”. Własne zdanie? - Powrót do kompromisu aborcyjnego, który nie był najlepszy, ale gwarantował spokój – przyznaje wicemarszałek Sejmu.

Krótka piłka: Kosiniak lepszym kandydatem na premiera, niż Tusk; lubię schaboszczaka i robaki nie wpisują się w moje menu

- Mamy lepszych kandydatów na premiera, niż Donald Tusk? – pyta Bogdan Rymanowski.

- No pewnie, że mamy. Władysław Kosiniak-Kamysz – ocenia Piotr Zgorzelski.

- Nie ma mowy o wspólnej partii z Hołownią? – pyta prowadzący.

- Nie ma mowy – mówi polityk PSL.

- Karpiński jest niewinny i dałbym za niego głowę? – pyta gospodarz programu.

- O tym zdecyduje sąd. Za nikogo nie dałbym głowy. Za siebie najwyżej – komentuje Gość Radia ZET.

- Nie mam nic przeciwko jedzeniu robaków? – pyta Rymanowski.

- No nie… dajcie spokój. Chyba widać po mnie, że jestem mięsożerny, lubię schaboszczaka i robaki nie wpisują się w moje menu – przyznaje Zgorzelski.

- Byłbym lepszym marszałkiem, niż Elżbieta Witek? – pyta dziennikarz.

- Nie. Marszałek Witek jest dobrym marszałkiem i koniec – komentuje wicemarszałek Sejmu.

RadioZET/MA