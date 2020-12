NASA zapowiada powrót człowieka na Księżyc . Szykowany jest nowy, historyczny projekt, który rozpocząć ma kolejny etap podróży ludzi w kosmos . Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej przedstawiła w środę 18-osobowy zespół astronautów, którzy wezmą udział w misji „Artemis”. Zaprezentowane zostały ich nazwiska, nie jest znany jednak jeszcze podział zadań, którymi zajmą się w trakcie przedsięwzięcia. NASA przewiduje również możliwość powiększenia tej grupy na podstawie rekomendacji partnerów międzynarodowych – czytamy na łamach "National Geographic".

To będzie historyczna misja i kolejne, wielkie osiągnięcie ludzkości w historii eksploatacji kosmosu. Na powierzchni Księżyca po raz pierwszy stanie kobieta. Do szkoleń w ramach programu "Artemis" zakwalifikowano dziewięć astronautek. Przystąpią one do szeregu procesów adaptacyjnych, które przygotują ich do wykonania docelowego zadania. Treningi tego rodzaju trwają zazwyczaj kilka lat – to od nich uzależniony jest potencjalny sukces kosmicznych misji.

Historyczny krok NASA. Ludzie znów polecą na Księżyc

NASA planuje realizację następnego etapu projektu - "Artemis II" - za około 3 lata. Miałby on wystartować w 2023 roku. Misja załogowa ma przebiegać w podobny sposób do poprzednich, które dotarły w okolice orbity naszego satelity. Załoga ma okrążyć Księżyc i zrealizować powrotny lot na Ziemię. W przedsięwzięciu NASA ma użyć kapsuły kosmicznej Orion i rakiety Space Launch System, która wciąż jest dopracowywana. Start rakiety prognozowany jest na 2021 rok. Jeżeli inicjatywa ta się powiedzie, w 2024 roku agencja wyśle na Księżyc ludzi. Projekt określono kryptonimem "Artemis III". Termin jego wykonania jest jednak na razie umowny, wszystko zależy od możliwych opóźnień i budżetu, przyznanego naukowcom na realizację przedsięwzięcia. Co dokładnie jest w planach NASA? Zadokowanie i przewiezienie zespołu astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu. Lądowanie prawdopodobnie odbędzie się na południowym biegunie Księżyca.

W ramach "Artemis" przewidywane jest także zainstalowanie orbitującej wokół naszego satelity stacji kosmicznej Gateway. Stanowiłaby ona punkt orientacyjny podczas misji.

Warto podkreślić, że od czasu gdy człowiek po raz pierwszy wylądował na księżycu, minęło prawie 50 lat. 20 lipca 1969 roku w ramach misji "Apollo 11" trzyosobowa ekipa astronautów wylądowała na Srebrnym Globie.

RadioZET.pl/National Geographic/NASA