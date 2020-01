Proxima Centauri to najbliżej oddalona od nas gwiazda, nie licząc Słońca. Do tej pory uważano, że wokół Proximy Centauri krąży tylko jedna planeta - Proxima b. Według naukowców znajduje się tam jednak jeszcze jedna super-ziemia. Czy istnieje szansa, że występuje na niej życie?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wyniki zaskakujących badań opisano na łamach magazynu "Science Advances". Włoscy naukowcy z Narodowego Instytutu Astrofizyki, zaobserwowali zmiany w aktywności Proximy Centauri - poza Słońcem, najbliższej nam gwiazdy. W ich ocenie, może to świadczyć o tym, że wokół Proximy Centauri krąży jeszcze jedna planeta. W 2016 roku odkryto bowiem, że wokół gwiazdy krąży planeta, zakwalifikowana jako super-ziemia. Nazwano ją Proxima b. Jest ona oddalona o ok. 4 lat świetlnych od Ziemi.

Naukowcy nie mają jednak stuprocentowej pewności, czy odebrane sygnały w zmianach aktywności gwiazdy, to dowód na istnienie planety Proxima c. Niezbędna będzie dodatkowa weryfikacja.

Jeżeli Proxima c rzeczywiście istnieje, to warunki na niej panujące są wyjątkowo nieprzyjazne. Według naukowców, niemal na pewno nie nadaje się ona do zamieszkania. Odległość od gwiazdy sprawia, że jest to miejsce pokryte lodem i atmosferą złożoną z wodoru i tlenu.

Istnieje Proximy c może potwierdzić teleskop Gaia. - Gaia cały czas nadaje i policzyliśmy, że wraz z ostatnią partią informacji będziemy mieli wystarczającą wiedzę by potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu Proximy c – tłumaczy grecki astrofizyk Fabio Del Sordo.

Kolejna partia informacji spłynie latem 2020 roku oraz w roku 2021.

RadioZET.pl/ Focus