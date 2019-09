Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Planeta oznaczona jako K2-18 b krąży wokół gwiazdy K2-18, będącej tzw. czerwonym karłem. Przykuwa uwagę naukowców, gdyż utrzymuje się na niej para wodna. Planeta ma warunki zbliżone do ziemskich, a tym samym do istnienia wody w stanie ciekłym, co jest warunkiem do funkcjonowania życia. To pierwsze takie odkrycie na planecie spoza Układu Słonecznego.

Planetę K2-18 b po raz pierwszy zaobserwowano w 2015 roku z teleskopu Keplera używanego przez NASA. Jest dwa razy większa od Ziemi i osiem razy cięższa.

RadioZET.pl/PAP