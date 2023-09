Indie z impetem ruszyły na podbój kosmosu. Po wysłaniu w sierpniu na Księżyc łazika Vikram, w sobotę wystartował indyjski satelita, który ma dokładnie badań naszą gwiazdę.

Statek Aditya-L1, co w języku hindi oznacza "Słońce", przemierzy w ciągu czterech miesięcy 1,5 mln kilometrów. Następnie zostanie umieszczony w sektorze kosmicznym zwanym punktem Lagrange'a, gdzie obiekty zwykle pozostają na miejscu ze względu na równoważenie sił grawitacyjnych, co zmniejsza zużycie paliwa.

Indie idą za ciosem. Statek Aditya-L1 wysłany w stronę Słońca

Jego zadaniem będzie stałe dostarczanie wyraźnych obrazów Słońca. Statek kosmiczny jest wyposażony w siedem modułów do obserwacji zewnętrznych warstw Słońca, fotosfery i chromosfery, przy użyciu m.in. detektorów pola elektromagnetycznego. W szczególności będzie obserwował meteorologię słoneczną i zbierał dane do lepszego zrozumienia dynamiki wiatrów słonecznych.

Start satelity oglądało w sieci na żywo blisko pół miliona ludzi. Kluczowy moment można obejrzeć w powtórce na stronie ISRO na Facebooku (godzina, 19 minuta nagrania).

- Te siedem modułów będzie badać Słońce jako gwiazdę we wszystkich możliwych pozycjach widma, które mamy w zakresie widzialnym, ultrafioletowym i rentgenowskim. To tak, jakbyśmy mieli otrzymać obraz czarno-biały, kolorowy i obraz słońca w wysokiej rozdzielczości, czyli w 4K, abyśmy nie przeoczyli niczego, co dzieje się na Słońcu – powiedział agencji AP Manish Purohit, naukowiec ISRO.

Umieszczenie na Księżycu łazika Vikram indyjskiej misji Chandrayaan-3 uczyniło Indie czwartym krajem, któremu udało się przeprowadzić taką operację, po Stanach Zjednoczonych, byłym Związku Radzieckim i Chinach. W 2014 roku Indie jako pierwszy kraj azjatycki umieściły statek kosmiczny na orbicie wokół Marsa. Delhi zamierza także wysłać w 2024 roku trzydniową misję załogową wokół Ziemi.