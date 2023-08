Kolejny kraj wylądował na Księżycu. "To sukces całej ludzkości"

Indyjska agencja kosmiczna poinformowała, że lądownik Vikram wylądował na południowym biegunie Księżyca. Vikram jest wyposażony w łazik Pragyaan.

- Indie są teraz na Księżycu - powiedział premier Narendra Modi. Szef rządu obserwował lądowanie sondy z RPA, gdzie uczestniczy w szczycie grupy BRICS. Ocenił, że sukces Indii jest sukcesem całej ludzkości, zachęcając inne kraje do uruchamia swoich misji kosmicznych. - Niebo nie jest granicą - dodał.

Indie na Księżycu. Vikram wylądował na południowym biegunie

Chandrayaan (nazwa misji - red.) oznacza "pojazd księżycowy" w języku hindi. Była to druga próba lądowania na Księżycu podjęta przez Indie. W 2019 roku misja Chandrayaan-2 wysłała sondę na orbitę dookoła Srebrnego Globu, ale lądownik rozbił się podczas próby lądowania.

Najnowsze badania sugerują, że na południowym biegunie Księżyca znajdują się zapasy lodu wodnego. Weryfikacja tych ustaleń jest jednym z celów indyjskiej misji. Jeśli się to potwierdzi, to w przyszłości mógłby on zostać wykorzystany jako źródło paliwa, tlenu i wody pitnej dla kolejnych misji.

Indie są czwartym krajem, po USA, byłym ZSRR i Chinach, który z powodzeniem doprowadził do lądowania statku kosmicznego na Księżycu. Wszystkie poprzednie misje na Księżycu lądowały w pobliżu równika.

Kilka dni temu rosyjska sonda kosmiczna Łuna-25 rozbiła się na Księżycu. Była to pierwsza rosyjska misja księżycowa od 1976 roku. Roskosmos przekazał, że łączność z sondą została zerwana w sobotę. "Przeprowadzane 19 i 20 sierpnia działania w ramach poszukiwania aparatu i nawiązania z nim łączności nie przyniosły efektu" - dodano.