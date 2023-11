Jadowite pająki w Polsce: czy są, jak je rozpoznać, objawy ugryzienia

Jadowite pająki w Polsce istnieją, ale w większości przypadków nie stanowią większego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Wiele z nich może powodować jednak bolesne ugryzienia oraz inne niepokojące dolegliwości. Niebezpieczne mogą być w szczególności dla osób uczulonych na ich jad. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 820 różnych gatunków pająków. Na jakie szczególnie zwrócić uwagę? Od tych pająków lepiej trzymać się z daleka!

Jadowite pająki w Polsce: niebezpieczne gatunki

Sieciarz jaskiniowy jest uważany za jednego z najniebezpieczniejszych pająków występujących na obszarze Polski. Co ciekawe nietrudno go spotkać. Chowa się przeważnie w ciemnych miejscach. Mogą to być piwnice, studzienki kanalizacyjne czy jaskinie. Ma rudobrązowy kolor oraz odnóża z widocznymi czarnymi kolcami i może osiągać wielkość do 5 cm. Jego ugryzienie często wywołuje podobny ból jak w przypadku użądlenia osy. Poza tym nierzadko towarzyszy mu opuchlizna na skórze.

Innym pająkiem, na którego lepiej uważać jest również kolczak zbrojny. Można się na niego natknąć nie tylko w Polsce, ale również innych krajach Europy. Najczęściej zamieszkuje otwarte przestrzenie zarośnięte trawą, np. łąki. Jego karapaks może przybierać barwę od żółtawej do czerwonawej. Jad tego pająka wywołuje objawy podobne do zatrucia. Poza bólem w miejscu ugryzienia pacjent często odczuwa również zawroty głowy, mdłości, jak i zwiększoną potliwość ciała.

Krzyżak ogrodowy to pająk często spotykany w Polsce. Można natknąć się na niego w lasach, parkach, ale i przydomowych ogrodach. Jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny biały krzyż na odwłoku. Nie stanowi on większego zagrożenia dla człowieka, jednak trzeba się liczyć z tym, że w wyniku ugryzienia na ciele może pojawić się opuchlizna.

Kątnik domowy – na widok tego pająka zwykle reagujemy krzykiem. Ma on kolor brązowy, a jego ciało jest pokryte włoskami. Często zamieszkuje piwnice czy garaże. Boi się ludzi, jednak gdy wyczuje z ich strony zagrożenie, wtedy przyjmuje obronną reakcję. Chociaż jego ugryzienia zdarzają się bardzo rzadko, mogą być dość bolesne. Poza tym na skórze nierzadko pojawia się zaczerwienienie, które może być widoczny nawet do kilku dni.

Ugryzienie pająka: co robić?

Ugryzienie przez pająka może spowodować różne nieprzyjemne objawy. Jakie dolegliwości powinny nas szczególnie zaniepokoić? Na pewno są to ból i świąd skóry, opuchlizna i zaczerwienienie. Nie należy również bagatelizować bólu głowy, wymiotów czy ogólnego rozbicia.

W przypadku ukąszenia warto udać się do lekarza, szczególnie gdy objawy nie ustępują albo wręcz przybierają na sile. Czujność powinni zachować przede wszystkim alergicy - gdy zauważą u siebie jakiekolwiek z objawów, nie powinni odkładać w czasie wizyty u specjalisty.