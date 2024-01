10 województw z ostrzeżeniami IMGW. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości

"Kolejny dzień dynamiczna, pochmurna pogoda z porywistym wiatrem i opadami przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływała na organizm człowieka. Obojętne warunki biometeorologiczne zaznaczą się wieczorem na Pomorzu" – czytamy w czwartkowym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

– Czwartek będzie pochmurny. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, spadnie od 5 do 7 litrów wody na metr kwadratowy. We wschodniej części Pomorza oraz w rejonach podgórskich również należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem albo samego śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 15 centymetrów – powiedziała Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Alerty IMGW. Groźna pogoda w 10 województwach

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem IMGW wydało dla ośmiu województw:

wielkopolskiego, w powiatach południowych;

dolnośląskiego;

opolskiego;

świętokrzyskiego, poza powiatami północno-zachodnimi;

śląskiego, poza powiatami północnymi;

małopolskiego;

podkarpackiego;

lubelskiego, w powiatach południowych.

Alerty drugiego stopnia ostrzegające o roztopach wydano dla województwa podlaskiego. Z kolei alarmy pierwszego stopnia przed roztopami ogłoszono dla sześciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, giżyckiego i piskiego. Na terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego obowiązują żółte alerty przed intensywnymi opadami śniegu. IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o od 15 do 20 cm.

Źródło: Radio ZET/IMGW