Znamy prognozę pogody aż do maja. Zapowiada się paskudny kwiecień

IMGW przypomina, że długoterminowa prognoza pogody ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego. "Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem" – napisano.

Prognoza długoterminowa. Luty i marzec powyżej normy

Według wstępnych prognoz synoptyków średnia miesięczna temperatura w lutym w całej Polsce zawrze się w normie wieloletniej z lat 1991-2020. Minimalna średnia wyniesie od -4,4 st. C w Suwałkach do 3,5 st. C w Szczecinie. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Również w marcu temperatura powietrza ma zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020: od 0 st. C w Zakopanem do 5,2 st. C w Opolu i Wrocławiu. Marzec będzie miesiącem mokrym: suma opadów prawdopodobnie ukształtuje się powyżej wieloletniej normy w latach 1991-2020.

Zimny kwiecień, maj w normie

W kwietniu przydać się mogą cieplejsze kurtki i czapki. Średnia temperatura na terenie całego kraju ma się kształtować poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020: od 5,3 st. C w Zakopanem i 6,8 st. C w Suwałkach do 10 st. C w Zielonej Górze. Ponownie będzie często padać.

Maj przyniesie stabilizację pogody. "W całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020" – przekazali synoptycy z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Jak tłumaczy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020; poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020; w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

