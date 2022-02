Alert RCB dla całego kraju. Do Polski nadciąga orkan Ylenia

Do Polski nadciąga wichura. Orkan Ylenia dotarł już do Niemiec i zbliża się do naszego kraju.

Alerty trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia o silnym wietrze wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekstremalnie silne wiatry - w porywach osiągające 120 km/h spodziewane są w środę już od godz. 17. IMGW wydał ostrzeżenia dla całej Polski, choć najmocniej będzie wiało na zachodzie kraju.

Alert RCB przed silnym wiatrem dla całego kraju

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla województw dolnośląskiego (od 17 do 1 w nocy w czwartek), zachodniopomorskiego (od północy do 16), lubuskiego (od 1 w nocy do 16 w czwartek), wielkopolskiego bez wschodnich powiatów(od 3 do 17 w czwartek).

fot. Twitter/Rządowe Centrum Bezpieczeństwa



W centralnej Polsce, od Bałtyku po Tatry, ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. W opolskim ostrzeżenie będzie aktualne od 21 do 2 w nocy, w śląskim od 23 przez całą dobę, w małopolskim i świętokrzyskim od 3 w nocy w czwartek do końca dnia, w podkarpackim od 5 nad ranem w czwartek do 2 w nocy w piątek, w łódzkim i wschodnich powiatach wielkopolskiego od 4 nad ranem do 18 w czwartek.



Od 3 nocy w czwartek ostrzeżenie będzie obowiązywało w kujawsko-pomorskim i zachodnich powiatach mazowieckiego, a w województwie pomorskim i zachodnich powiatach warmińsko-mazurskiego od 2 w nocy do wieczora w czwartek.



W pozostałych regionach Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. IMGW zapowiada, że w lubelskim oraz w części powiatów mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego w czwartek od rana do wieczora wiać może w porywach do 90 km/h, a w ciągu dnia możliwe burze.

Orkan Ylenia dotarł do Niemiec

Synoptycy w Niemczech ostrzegają przed silnym wiatrem w najbliższych dniach. W niektórych miejscach w porywach jego prędkość może wynosić między 110 a 130 km/h - napisał w środę portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

"Od środy do końca weekendu w całym kraju będą powtarzać się silne wichury, w niektórych miejscach spodziewane są nawet orkany" - donosi RND. Orkan nadciągnie od zachodu i przejdzie przez środek oraz południe Niemiec. Później silny wiatr dotrze również nad północną i wschodnią część kraju.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/Bild/oprac. AK