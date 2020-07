IMGW ostrzega: do godzin wieczornych mieszkańcy wybrzeża oraz Polski południowej mogą spodziewać się burz. Wyładowania mają wystąpić w Małopolsce, południowej części woj. świętokrzyskiego i zachodniej części Śląska, do tego nad Bałtykiem – w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem.

Burze z gradem mogą zaskoczyć nas na Lubelszczyźnie, południowym Mazowszu i części Podkarpacia. IMGW wydał w tej sprawie alert 1. Stopnia. Groźniej będzie w powiatach górskich woj. podkarpackiego i przy granicy z Ukrainą – Instytut przewiduje w tych rejonach intensywne opady deszczu. Spadnie lokalnie od 50 do nawet 80 mm wody, a wiatr osiągnie do 90 km/h.

IMGW: Nad morzem zawieje silniej

Od godzin porannych obowiązują natomiast alerty przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla północnych powiatów w woj. zachodniopomorskim, od Świnoujścia aż po powiat sławieński. Silne porywy (do 80 km/godz) utrzymają się do godz. 21, a burze potrwają do godz. 23.

fot. screen Pogodynka.pl

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert drugiego stopnia oznacza natomiast ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

RadioZET.pl/IMGW