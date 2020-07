Prognoza pogody 6.07.2020: W poniedziałek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami, głównie na Pomorzu, wschodzie oraz południu kraju, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 20 st., 22 st. na północy do 27 st., 28 st. na południowym wschodzie, tylko nad morzem od 18 st. do 20st.

Jak informuje IMGW Europa północna jest pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem rozległego klina wyżowego znad Atlantyku. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem znad południowej Szwecji, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego. Przed frontem początkowo zalegać będzie ciepłe polarne morskie powietrze, za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza.

Prognoza pogody na poniedziałek 6 lipca 2020 roku

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na Pomorzu, wschodzie oraz południu kraju, przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, tylko na Podkarpaciu około 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st., 22 st. na północy do 27 st., 28 st. na południowym wschodzie, tylko nad morzem od 18 st. do 20st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu oraz w południowo-wschodniej części kraju przelotne opady deszczu oraz burze, głównie początkowo. W czasie burz prognozowana suma opadów w Małopolsce i na Roztoczu od 10 mm do 15 mm. Na Podkarpaciu intensywne opady deszczu, prognozowana suma opadów od 30 mm do 40 mm. Na szczytach Tatr możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 10 st., 11 st. w kotlinach górskich oraz na północy kraju do 12 st., 13 st. w centrum i na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz na Podkarpaciu porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 80 km/h.

Sprawdź aktualną prognozę pogody

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 st.. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

RadioZET.pl/ PAP