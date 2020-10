Środa pod znakiem deszczu i wiatru. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda na środę, 14 października nie będzie znacząco różnić się od tej z dni poprzednich. Nad Polską utrzyma się zachmurzenie duże, ale możemy spodziewać się również większych niż we wtorek przejaśnień.

Opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, miejscami o natężeniu umiarkowanym.

Pogoda na środę. Dzień pod znakiem deszczu, w górach sypnie śniegiem

Spadnie od 20 mm wody na metr kwadratowy na północy i południu do ok. 35 mm na wybrzeżu. Wysoko w górach spadnie też śnieg - w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 10 cm.

Będzie nieznacznie cieplej niż wczoraj. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Śląsku do 13 st. C. na Podlasiu i Suwalszczyźnie, gdzie tym razem będzie najcieplej w całym kraju.

IMGW ostrzega: Intensywne deszcze zwłaszcza na południu, silny wiatr na Pomorzu

Intensywny deszcz przyczynił się do wystawienia alertów przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim i południowej części Wielkopolski wydano deszczowe alerty 2. Stopnia, reszta Wielkopolski, ale i ziemi Lubuskiej, województw pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i części Podlasia IMGW wydał alerty niższego, 1. Stopnia.

W powiecie kłodzkim w Sudetach przewidziano najwyższe z zagrożeń deszczem – stąd alert najwyższego, 3. Stopnia, mówiący o możliwych katastrofach. - Prognozowana wysokość opadów od początku ważności Ostrzeżenia od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm. Najwyższe sumy opadów prognozowane są we wschodniej połowie Kotliny Kłodzkiej.

Jeśli chodzi o wiatr, to najsilniej powieje w powiatach nadmorskich (2. Stopień ostrzeżeń), do 100 km/godz. Jego porywy poczujemy także na Warmii i Mazurach, ziemi kujawskiej, reszcie Pomorza, w Wielkopolsce, północno-zachodniej części Mazowsza – dla tych miejsc wydano „wiatrowe” alerty 1. Stopnia.

