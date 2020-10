Prognoza pogody na najbliższy tydzień nie zachęca do planowania jesiennych spacerów. Jak podaje IMGW, w drugiej połowie października bardzo mocno odczujemy to mniej przyjemne oblicze jesieni. Synoptycy zapowiadają pojawienie się przymrozków. Temperatura w nocy może spaść do -2 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda długoterminowa. Druga połowa października deszczowa i chłodna

IMGW wydało w poniedziałek po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na Podlasiu. Wciąż obowiązują alerty wydane rano dla Mazowsza, województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, Śląska oraz Małopolski. W nocy z poniedziałku na wtorek we wschodniej połowie kraju wciąż prognozowane są intensywne opady deszczu. Spaść może do 20-30 mm deszczu. W Tatrach wciąż padać będzie śnieg, powodując przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm, a porywisty wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami znów zrobi się mglisto i chłodno.

We wtorek 13 października pochmurno zrobi się już w całym kraju. Większe przejaśnienia spodziewane są jedynie początkowo na Pomorzu. Strefa intensywnych opadów deszczu obejmować będzie całą wschodnią połowę kraju, centrum i południe. W Tatrach wciąż intensywnie sypać będzie śnieg. Spadnie kolejne 20 cm białego puchu i w połączeniu z porywistym wiatrem nadal występować będą zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 7 stopni na południu, 10 stopni w centrum, do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, ale w połączeniu z porywistym wiatrem w całym kraju będzie odczuwalnie jeszcze chłodniej.

W środę w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo, ale intensywne opady deszczu prognozowane są już jedynie miejscami na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 9 stopni na południu do 13 stopni Celsjusza na północy.

Od czwartku pogoda nieco się uspokoi. Pojawią się większe przejaśnienia, a opady deszczu będą już tylko przelotne i nie tak intensywne jak wcześniej. Temperatura minimalna tylko nad morzem będzie osiągać 10 stopni, a na pozostałym obszarze będzie chłodniej, od 5 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie już nieco słabszy, a silniejsze porywy prognozowane są jedynie w czwartek na Pomorzu.

Prognoza pogody na weekend (17-18 października)

Kolejny weekend (17-18 października) zapowiada się znacznie chłodniejszy. W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno i padać będzie przelotny deszcz. W niedzielę w północnej połowie kraju się rozpogodzi i jedynie na południu prognozowane są opady deszczu. Będzie coraz chłodniej. W nocy temperatura przeważnie nie będzie przekraczać 5 stopni. Lokalnie prognozowane są przygruntowe przymrozki do -2 stopni Celsjusza. W dzień również widać ochłodzenie. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 7 do 11 stopni. Na szczęście wiatr będzie już słaby, więc nie będzie jeszcze bardziej zmniejszał odczucia termicznego.

RadioZET.pl/IMGW