Do Polski nadciąga morderczy upał. Termometry pokażą nawet 40 stopni

Pogoda długoterminowa na lipiec zapowiada powrót gorąca. Po kilku chłodnych dniach upały zawitają do Polski już w połowie miesiąca - prognozują synoptycy. Na termometrach zobaczymy nawet 40 st.

Pogoda na początku lipca jest daleka od wymarzonej, ale na horyzoncie już widać zmiany. Ucieszą się fani upałów i to już za kilka dni. Według synoptyków już w połowie lipca słupki rtęci pokażą dużo powyżej 30 st.

Pogoda długoterminowa. Wracają upały. Nawet 40 st. na termometrach

Żar będzie lał się z nieba za sprawą gorącego powietrza znad Afryki i Hiszpanii. Przesuwa się ono w stronę Europy Zachodniej i Środkowej, w tym Polski. Fala upałów ma dorównać tej czerwcowej.

Zgodnie z przewidywaniami modelu Global Forecast System (GFS) termometry mają pokazać ponad 30 st. już 17 lipca lub 18 lipca. "Od około 17-18 lipca spodziewamy się powrotu upałów do Polski. Żar z nieba poleje się szczególnie w zachodniej i południowej Polsce" - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Zdaniem synoptyk tvnmeteo.pl Arlety Unton-Pyziołek niewykluczone jest, że pierwsze dni upałów mogą pojawić się później, około 20 lipca.

Według serwisu fanifogody.pl prognozy numeryczne dla Polski pokazują "silny żar do 40 stopni". "[...] Prawdziwy, silny upał dotrze do kraju pod koniec drugiej dekady lipca. [...] W Polsce według obecnych wyliczeń modeli naprawdę gorąco zrobi się w okolicach 18 lipca" - czytamy.

Jak długo potrwają upały? - Jeśli założymy, że fala upałów rozpocznie się 17 lub 18 lipca, może ona potrwać co najmniej do 21 lipca. A z gorącymi masami powietrza bywa tak, że jak już wleją się nad kontynent europejski, to potrafią uformować "czapę gorąca" na długo. Znak naszych czasów - mówi Arleta Unton-Pyziołek.

Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie naprawdę gorąco. Na południu kraju model GFS pokazuje nawet 39 stopni Celsjusza. Jak wskazują synoptycy, zagrożony może być rekord temperatury, który padł w Polsce 29 lipca 1921 roku.

