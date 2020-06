Grad jak jajka, burze i trąby powietrzne. Wydano ostrzeżenia dla 8 województw

Pogoda 29 czerwca pod znakiem ulewnych opadów deszczu i gwałtownych burz z gradem. Polscy Łowcy Burz ostrzegają przed wystąpieniem trąb powietrznych i opadów gradu do 6 cm. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 9 województw.

Gdzie jest burza? Gwałtowne i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne mogą pojawić się w 8 województwach. Ze względu na ryzyko wystąpienia ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu, silnego wiatru i w mniejszym stopniu trąb powietrznych, ostrzeżeniem drugiego stopnia objęto: woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, wschodnią część woj. śląskiego, woj. łódzkiego, woj. podlaskiego oraz południową i wschodnią część woj. mazowieckiego.

Polscy Łowcy Burz informują, że pierwsze, poniedziałkowe burze w Polsce pojawią się najprawdopodobniej wczesnym popołudniem. Ich największa aktywność przypadać będzie na godziny późno popołudniowe, wieczorne oraz nocne. Na terenach objętych ostrzeżeniem prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu do około 40-60 mm. Dodatkowo może pojawić się silny wiatr do około 80-90 km/h. W przypadku superkomórek lub burzy wielokomórkowej nie można wykluczyć porywów do około 100 km/h

Burzom mogą również towarzyszyć opady dużego i bardzo dużego gradu do około 4-6 cm, a punktowo większych. Ze względu na sprzyjające warunki oraz rodzaj burz, nie można wykluczyć również pojawienia się pojedynczych trąb powietrznych związanych z mezocyklonem superkomórki burzowej

- ostrzegają Polscy Łowcy Burz.

Gdzie jest burza 29 czerwca? Mapa burzowa Polski, alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla województw podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego.

Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

opolskim,

części województwa kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

dolnośląskiego.

IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/Polscy Łowcy Burz