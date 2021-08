Burze z gradem suną przez Polskę. IMGW wydał alerty dla połowy kraju

Pogoda w środę nie rozpieszcza. Po upałach nie ma już śladu. Zdaniem synoptyk IMGW Ewy Łapińskiej, cytowanej przez PAP, na razie nie należy się ich spodziewać. Jest dużo chłodniej niż w ostatnich dniach.

Jak przekazała meteorolog, tam, gdzie niebo przykryją chmury i popada deszcz, termometry pokażą maksymalnie ok. 22 – 23 st. Celsjusza. Natomiast tam, gdzie początkowo będzie słoneczniej, czyli na północnym wschodzie kraju, będzie cieplej – ok. 25 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i na wybrzeżu termometry pokażą ok. 18 – 20 stopni.

Gdzie jest burza 4 sierpnia? IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Gdzie jest burza 4 sierpnia? IMGW nie ma dobrych wiadomości. Gwałtowne zjawiska od kilku dni nie ustają. W środę również prognozowane są nawałnice z ulewami i gradem. Ostrzeżenia dotyczą połowy Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1. stopnia przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Jedynie w północnych częściach tego obszaru ostrzeżenia nie dotyczą gradu.

Alerty obowiązują do godziny 21 w środę. Jak podaje portal fanipogody.pl, szczyt aktywności burzowej ma nastąpić między godziną 14 a 17.

Według synoptyków tvnmeteo.pl, burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 15-25 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami do około 30 l/mkw. Wiatr może osiągnąć prędkość do 65 kilometrów na godzinę.

Synoptycy ostrzegają, że ulewne deszcze mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wód i podtopienia. Zagrażają one szczególnie mieszkańcom południowej części kraju.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/IMGW/PAP/tvnmeteo.pl/fanipogody.pl