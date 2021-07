Upały w Polsce znów dadzą o sobie znać. Pogoda będzie dynamiczna, a wysokim temperaturom będą towarzyszyć gwałtowne deszcze i burze. Na termometrach w Europie z kolei synoptycy prognozują nawet 50 st. Celsjusza. To byłby historyczny rekord.

Upały nie odpuszczają. IMGW ocenił prawdopodobieństwo ich wystąpienia na 80 procent. Wysokich liczb na termometrach mogą spodziewać się mieszkańcy 12 województw. Maksymalna temperatura w tych rejonach może osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza i upał? IMGW wydał ostrzeżenia dla 12 województw

W środę wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami dla województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz wschodniej części województwa dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województwa pomorskiego oraz części woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla wschodniej i centralnej części województwa pomorskiego i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Tu mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu nawet do 40 milimetrów oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Alerty pierwszego stopnia zostały wydane z kolei dla zachodniej części województwa pomorskiego, południowej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej części woj. wielkopolskiego. Na tym obszarze może spaść do 30 milimetrów wody, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90 km/h.

Pogoda na kolejne dni. "Antagonizm burzowy" nad Polską i historyczny upał w Europie

Sytuacja nie zmieni się w kolejnych dniach. Synoptycy zapowiadają dynamiczną pogodę z burzami i ulewnym deszczem. Jak podaje tvnmeteo.pl, miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie nawet 35 stopni Celsjusza.

Według meteorolog Arlety Unton-Pyziołek Polska w ciągu najbliższych dni Polska pozostanie w zasięgu letnich niżów rozciągających się od Afryki, przez Europę, po Skandynawię. Jak wyjaśniła, "antagonizm termiczny", czyli narastanie różnic temperatur i napieranie mas atlantyckich od zachodu na masy gorące, będzie skutkowało gwałtownymi burzami i ulewami w ciągu nadchodzącego tygodnia.

Jednak zanim to nastąpi, do Polski nadejdzie kolejna fala upałów. Wysokie temperatury można było poczuć już we wtorek. Jak donosi portal fanipogody.pl, początkowo upały obejmą Polskę Centralną, Wschodnią i południe kraju. Z kolei wkraczający od zachodu front atmosferyczny przynieść ma silne nawałnice w zachodniej części Polski.

W czwartek mordercza pogoda czeka mieszkańców południa, centrum i wschodu kraju. Na ten dzień prognozowana jest temperatura do 36 st. Celsjusza. Upalnie ma być także w weekend, choć - jak zapowiadają synoptycy, wysokie temperatury odczują głównie Polacy na wschodzie.

Rekord upałów padnie w Europie na półwyspie Iberyjskim. Według modelu progodowego, na który powołują się Fani Pogody, na południu Hiszpanii i Portugalii temperatury mają dochodzić w najbliższych dniach do 50 stopni Celsjusza. Bardzo gorąco ma być też w Europie Centralnej. Na południu Węgier słupki rtęci mają wskazać nawet 40 stopni Celsjusza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW-PiB/Fanipogody.pl/Tvnmeteo.pl