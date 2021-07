Gdzie jest burza? To pytanie zadają sobie mieszkańcy wielu regionów w Polsce. Z pomocą przychodzi IMGW, który opublikował kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz silnymi deszczami.

Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed burzami z deszczem i gradem

Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami z silnymi opadami deszczu dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Miejscami spaść może nawet 50 mm opadu. Występującym burzom towarzyszyć może wiatr osiągający w porywach ok. 75 km/h. Alerty mają pierwszy, najniższy stopień i są ważne do końca dnia.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenie również jest ważne do końca dnia. Na tym obszarze należy spodziewać się burz z deszczem do 30 mm, gradem oraz porywami wiatru do 75 km/h.

- Burze w poniedziałek prognozowane są głównie w północno-wschodniej Polsce, ale też na zachodzie, czego nie było w niedzielę. Opady w trakcie burz będą dość intensywne [...] dlatego też na poniedziałek mogą być wydane ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami - zapowiedziała już wcześniej w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska.

RadioZET.pl/PAP/IMGW