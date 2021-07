Nawałnice i burze z gradem niemal w całej Polsce. Nowe ostrzeżenia

Gdzie jest burza? Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem wydane przez IMGW obowiązuje na Mazowszu, zachodzie Lubelszczyzny, Podkarpacia i Podlasia, w Małopolsce, woj. opolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 25 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do około 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Gdzie jest burza? Nawałnice nad Polską. Ostrzeżenia niemal dla całego kraju

W pozostałych województwach, z wyjątkiem Śląska, gdzie nie obowiązuje żadne ostrzeżenie, IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed burzami i gradem. Tam należy spodziewać się burz, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami będzie również padać grad.

Instytut ostrzega również przed upałem, ale tylko na Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna będzie się tam wahać w dzień od 29 do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 do 20 st.C.

"Do godz. 16 odnotowano 2670 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej w woj. małopolskim - 705; wielkopolskim - 550; łódzkim - 385; kujawsko-pomorskim - 280; dolnośląskim - 206, śląskim - 185 i opolskim - 175" - poinformował strażak

W piątek po południu przez Polskę przechodzą burze. "Pogoda nadal jest dynamiczna, w wielu miejscach występować będą silne burze, a we wschodniej połowie Polski jeszcze upalnie. W kolejnych dniach weekendu nieco odpoczniemy od upału, chociaż od niedzieli ponownie napływać będzie ciepłe powietrze. Będzie też mniej opadów i burz, które występować będą już bardziej lokalnie" - przewidywał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.

RadioZET.pl/ IMGW/ PSP