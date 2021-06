Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek ostrzeżenia przed burzami z gradem dla czterech województw północno-zachodniej Polski. Gdzie dokładnie można spodziewać się tego zjawiska?

IMGW wydał ostrzeżenia dla czterech województw północno-zachodniej Polski: wszystkich powiatów woj. lubuskiego oraz części powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW: burze z gradem w czterech województwach

Gdzie jest burza? Dokładny wykaz regionów zagrożonych tym zjawiskiem widać na poniższej mapie:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru od 60 km/h do 70 km/h. Miejscami grad - przekazano w komunikacie IMGW.

Zjawiska mogą występować we wtorek, do godz. 21, a w niektórych miejscach nawet do 23. Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc.

RadioZET.pl/PAP/IMGW