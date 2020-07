Gdzie jest burza? W piątek od samego rana burze przemieszczają się nad południowym Mazowszem w kierunku wschodnim. „Na zdjęciu radarowym zauważalne są też komórki na Wielkopolsce i na wybrzeżu, tam prawdopodobne jest, że w nieodległym czasie pojawią się wyładowania atmosferyczne” – podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W kolejnych godzinach burze spodziewane są we wschodniej i centralnej części kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do wieczora. Synoptycy podkreślą jednak, że to nie tylko burze będą niebezpieczne, ale i towarzyszące im zjawiska. To m.in. ulewne deszcze, gradobicia i wiatr rozpędzający się do 80 kilometrów na godzinę.

fot. IMGW

Temperatura w piątek od maksymalnie 22 stopni Celsjusza na zachodzie do 25-26 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie w dolinach górskich i nad morzem: tam na termometrach od 18 do 21 kresek.

Prawie 1000 interwencji po nawałnicach

W związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym strażacy interweniowali w Polsce w czwartek prawie tysiąc razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Krzysztof Batorski.

Z kolei w małopolskiej miejscowości Jaroszowice w wyniku gwałtownego spływu wody opadowej zalało ok. 50-60 budynków. Jak informuje straż pożarna, sytuacja w tym miejscu jest już opanowana, trwa sprzątanie i wypompowywanie wody z zalanych piwnic.

RadioZET.pl/IMGW/PAP