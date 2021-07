Groźne burze nad Polską. Szczególnie niebezpieczna nawałnica w jednym regionie

Burze możliwe będą na przeważającym obszarze kraju. "Silniejszych burz należy spodziewać się w centrum i we wschodniej połowie kraju” - czytamy w komunikacie IMGW.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek przed południem ostrzeżenia dla czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Najwyższy alert drugiego stopnia obowiązuje na Mazowszu.

Gdzie jest burza 26 lipca? Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Alert drugiego stopnia przed burzami z gradem IMGW wydał dla całego województwa mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 w poniedziałek do godziny 2 we wtorek.

Jak zaznacza IMGW, "ostrzeżenia mogą być aktualizowane". Podczas prognozowanych burz, może spaść od 30 do 40 litrów wody na mkw. Miejscami, szczególnie w przypadku kumulacji opadów nawet 60 litrów. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet do 80 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

IMGW podał treść SMS z ostrzeżeniem, które ma być rozesłane do mieszkańców: "IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 14:00/26.07 do 02:00/27.07.2021 deszcz 60 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty".

Na terenie całego województwa mazowieckiego IMGW prognozuje też upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć od 28 do 31 stopni Celsjusza. Minimalna w nocy wyniesie od 18 do 20 stopni.

Ostrzeżenie przed burzą w województwie warmińsko-mazurskim

IMGW podało, że w poniedziałek po południu nad Warmią i Mazurami będą przechodzić burze z ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść grad. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego i obowiązuje w poniedziałek od godz. 14 do północy.

Jak wskazano, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Burze na Podlasiu

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w Podlaskiem wydało w poniedziałek IMGW. Opadów można się spodziewać po południu. Lokalnie może spaść do 35 mm deszczu. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa podlaskiego.

Jak informuje w porannym komunikacie IMGW, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Opadom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h, a lokalnie także grad. Temperatura w ciągu dnia ma się utrzymywać w okolicach 30 st. C.

Burze i upały na Lubelszczyźnie

IMGW wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km/h. W regionie obowiązuje również ostrzeżenie przed upałami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem na całej Lubelszczyźnie. Zjawiska przewidywane są od godz. 14 w poniedziałek do godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" – podano w komunikacie.

Do godz. 9 w poniedziałek nie odnotowano jeszcze żadnych burz nad Lubelszczyzną. Rano deszcz padał w okolicach Lublina, Chełma i Zamościa.

IMGW wydał również alert drugiego stopnia przed upałami dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Upalna pogoda prognozowana jest do godz. 18 we wtorek. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od 28 do 31 st. C, natomiast minimalna temperatura w nocy będzie wahać się od 17 do 19 stopni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/oprac. AK