Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW ostrzega przed wyjątkowo silnym wiatrem, głównie na południu Polski. W obszarze ostrzeżeń drugiego stopnia znalazło się siedem województw: zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Alert II stopnia oznacza szansę wystąpienia „Niebezpiecznych zjawisk lub skutków ich wystąpień w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności”. Służby zalecają śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Najtrudniejsze warunki są aktualnie w górach, w Sudetach i Bieszczadach. IMGW wydał dla „górskich” powiatów Polski południowej alerty trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach ma osiągać 120 km/godz.

Najwyższy ze stopni ostrzeżeń oznacza „wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia”.

Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej

- ostrzega IMGW.

Alerty przed silnym wiatrem obowiązują co najmniej do jutrzejszego poranka (10 lutego). W woj. opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim ostrzeżenia wyznaczono do poniedziałkowego wieczoru (godz. 21).

fot. IMGW

RadioZET.pl/Pogodynka.pl