Dwucyfrowe temperatury, słońce i silny wiatr. Pogoda na niedzielę

Pogodne przedpołudnie, ale też nadciągające chmury w drugiej części dnia. Do tego silny wiatr, ale też wysokie temperatury – nawet do 11 stopni Celsjusza. Tak zapowiada się pogoda na niedzielę, 9 lutego.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nad Polskę nadciąga niż Sabine, który odsunie masy chłodnego powietrza. Za jego sprawą już dziś odczujemy przyrost temperatury, ale i silny wiatr. Miejscowo może rozpędzać się nawet do 100 km/godz.

Temperatura iście wiosenna

Chmury będą gęstnieć i nadchodzić ze strony zachodniej. Mimo to będzie stosunkowo ciepło – od 5 stopni Celsjusza na ścianie wschodniej (Suwałki, Białystok, Rzeszów), przez 7 st. C. w pasie centralnym (od Pomorza przez Mazowsze, woj. łódzkie, Śląsk i Małopolskę) po 10-11 st. C. na Dolnym Śląsku, ziemi Lubuskiej i Zachodnim Pomorzu.

Prędkość wiatru sięgnie dziś w porywach 60 km/godz. Silniej zawieje na Pomorzu i w górach – do 70, a nawet 100 km/godz. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

RadioZET.pl/TVN Meteo