IMGW ostrzega: silny wiatr w siedmiu województwach, sztorm na Bałtyku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w czwartek przed silnym wiatrem na północy i na południu kraju

Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla północnych powiatów województwa pomorskiego oraz dla południowych powiatów województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego

Najsilniejszy wiatr spodziewany jest w województwie pomorskim, gdzie według prognoz IMGW osiągnie on średnią prędkość od 40 do 45 km/h, w porywach do 90 km/h

Silny wiatr będzie wiał także w województwie zachodniopomorskim. Synoptycy spodziewają się, że jego średnia prędkość wyniesie od 35 do 50 km/h, a w porywach nawet do 80 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu.

IMGW ostrzegł też przed sytuacją w województwie dolnośląskim. Na południu tego regionu także będzie wiało, a podmuchy osiągną od 30 do 40 km/h, a lokalnie nawet do 50 km/h. Wiatr z południa i południowego zachodu osiągnie w porywach nawet 80 km/h. Podobnie będzie w południowej części województwa opolskiego, gdzie średnia prędkość wiatru osiągnie od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

Silny wiatr wystąpi też w południowych powiatach województwa śląskiego oraz w województwach małopolskim i podkarpackim. Synoptycy prognozują tam wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, lokalnie do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prognoza pogody. IMGW: sztorm na Bałtyku, przekroczone stany ostrzegawcze w województwie lubelskim

W dalszym ciągu obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia we wschodniej części województwa lubelskiego, gdzie "w związku ze spływem wód roztopowych, na Bugu po Krzyczew spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Kryłowie, Strzyżowie i Dorohusku".

Przez 12 godzin będzie obowiązywało też ostrzeżenie przed sztormem w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego. Silny sztorm ma przejść przez Bałtyk południowy i południowo-wschodni oraz wybrzeże środkowe. Nieco słabsza będzie wichura, która przyjdzie przez Zatokę Pomorską i Gdańską. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 1:00 12 marca.

RadioZET.pl/PAP